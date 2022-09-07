ديوان الفتوى والمواصلات يناقشان مقترح تعديل قانون تخفيض رسوم المركبات

غزة- الرأي

عقد ديوان الفتوى والتشريع بغزة أمس الثلاثاء الموافق 6/9/2022م لقاء مع وزارة النقل والمواصلات لإعداد وصياغة مذكرة السياسة التشريعية لمقترح تعديل نص المادة (89) من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م، وذلك بحضور أ. مخلد جندية مدير دائرة الفتوى والاستشارات والدراسات أ. إبراهيم حماد المساعد القانوني في الديوان و أ.عماد الشيخ علي مدير وحدة الشؤون القانونية في وزارة النقل والمواصلات.



وناقش الطرفان الأسباب والمبررات الداعية لتعديل نص المادة (89) خاصة فيما يتعلق بتخفيض رسوم تسجيل أو ترخيص أو تجديد ترخيص المركبات الخصوصية التي تعمل بمحرك الديزل وضرورة توحيد هذه الرسوم بالمساواة مع المركبات التي تسير بمحرك البنزين، بالإضافة إلى الآثار المترتبة على ذلك سواء على صعيد المصلحة العامة أو المصلحة الخاصة لأصحاب المركبات الخصوصية، وضمانات تطبيق ذلك في الواقع العملي.



وتحدث أ. جندية حول دور ديوان الفتوى والتشريع في إعداد وصياغة مشاريع القوانين والأنظمة واللوائح ومذكرات السياسة التشريعية لهذه التشريعات، وذلك بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، موصياً بضرورة الإسراع في إقرار مشروع التعديل الوارد.