أوقاف خان يونس تُنفذ جولة ميدانية لاختيار أفضل مسجد بالمحافظة

خان يونس- الرأي

نفذ قسم المساجد بمديرية أوقاف خان يونس جولات ميدانية استهدفت عدد من المساجد لاختيار أفضل مسجد على مستوى المحافظة, وفقاً للشروط والمعايير التي حددتها الوزارة.

بدوره، أوضح رئيس القسم د. سامي أبو هداف أن الجولة استهدفت 15 مسجداً التي لها مجالس إدارة، والاطلاع على نظافتها وترتيب الأثاث فيها ومدى المحافظة على مقدرات المسجد، وتعزيز الدور الدعوي من المشاركة الفاعلة بين إمام المسجد والمجتمع.

وأشار إلى أن المفاضلة بين المساجد تستند إلى أكبر قدر من الشفافية والنزاهة، وفقا للمعايير التي حددتها وزارة الأوقاف.