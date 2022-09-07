"الشباب والثقافة" توقع مذكرة تعاون مشترك مع الجامعة الإسلامية

غزة- الرأي

وقعت الهيئة العامة للشباب والثقافة بغزة، اليوم الأربعاء مذكرة تفاهم مع الجامعة الإسلامية لتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين لتقديم خدمات للشباب الفلسطيني.



ووقّع على الاتفاقية كلا من رئيس الهيئة العامة للشباب والثقافة الأستاذ أحمد محيسن، ورئيس الجامعة الإسلامية الدكتور ناصر فرحات، في مقر الجامعة الرئيسي بمدينة غزة، بحضور المدير العام للشباب في الهيئة الأستاذ جمال العقيلي.



وأوضح محيسن، أن توقيع الاتفاقية يأتي انطلاقًا من دور الهيئة في تنمية الشباب الفلسطيني وتطوير قدراتهم ونشاطاتهم من خلال اكسابهم خبرات ومهارات جديدة وعصرية في كافة المجالات، لافتًا إلى أهداف الهيئة والجامعة تتقاطع في تقديم الخدمة لطلبة الجامعة والشباب الفلسطيني من خلال المراكز الشبابية والثقافية والمجموعات الكشفية والتطوعية التابعة للهيئة.



وأشار إلى أنه سيتم بموجب اتفاقية التعاون تنفيذ أنشطة وبرامج مشتركة للرقي بالمستوى العلمي والمهني في المجالات التدريبية والتطوعية لدى الشرائح المستهدفة من طرفي الاتفاق.