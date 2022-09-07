الأشغال ومؤسسة "جسر الأمل" يناقشان سُبل التعاون في مجال الإعمار

غزة- الرأي



ناقشت وزارة الأشغال العامة والإسكان، مع مؤسسة جسر الأمل، ترشيح عدد من الحالات لمشروع ترميم المنازل المدمرة خلال العدوان على قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في مقر الوزارة ظهر اليوم.

واستعرض الحضور التحديات التي تواجه وزارة الأشغال، في مجال إعمار المنازل المدمرة وترميم منازل الفقراء.

وناقش الجانبان، مشروع لترشيح عدد من الحالات التي بحاجة لترميم منازلها وإصلاح الأضرار فيها، بعد تضررها خلال عدوان 2022،2021 على القطاع.

وسيكون هذا المشروع، باكورة لمشاريع عديدة من مؤسسة جسر الأمل بالتعاون مع وزارة الأشغال.