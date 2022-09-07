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الاقتصاد تصدر التقرير الأسبوعي لإحصائية حركة المعابر

07 أيلول / سبتمبر 2022 01:38

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غزة- الرأي

أصدرت الادارة العامة للتجارة والمعابر بالوزارة  تقريرها الأسبوعي للفترة الممتدة من 30 أغسطس حتى 5 سبتمبر 2022 .

 وقالت الإدارة إن  إجمالي الحركة التجارية للواردات علي المعابر  خلال الاسبوع 2250 شاحنة  موزعة  مابين معبر كرم أبو سالم بواقع 1435شاحنة، و معبر رفح التجاري بواقع 815شاحنة وهذه الشاحنات متنوعة ما بين مواد غذائية وغير غذائية ومواد انشائية وتجارية ومحروقات ومساعدات .

 وأوضحت أنه تم  دخول 189شاحنة محروقات من المعابر ، كما تم دخول 51 شاحنة مساعدات للمؤسسات الدولية العاملة داخل قطاع غزة.

وفي جانب التصدير، تم تصدير 78 شاحنة موزعة مابين معبر كرم أبو سالم بواقع 45 شاحنة ، وصادرات عبر معبر رفح بواقع 33 شاحنة،  تنوعت الصادرات مابين حديد خردة ونحاس والمنيوم وسمك واثاث وخضار .               
وعلى صعيد  معبر بيت حانون ذكرت أن كمية الذهب الوارد الى قطاع غزة  كانت 47742 جرام ،  ولم يتم تسجيل أي كمية ذهب الصادرة خارج قطاع غزة خلال الفترة المذكورة 

و بخصوص حركة الافراد  عبر معبر بيت حانون اكدت الإدارة أنه تم تسجيل 1034 6حركة لمواطنين مغادرين و 10184مواطنين عائدين و 92 60 مواطنين  مرجعين.

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