الاقتصاد تصدر التقرير الأسبوعي لإحصائية حركة المعابر

غزة- الرأي

أصدرت الادارة العامة للتجارة والمعابر بالوزارة تقريرها الأسبوعي للفترة الممتدة من 30 أغسطس حتى 5 سبتمبر 2022 .

وقالت الإدارة إن إجمالي الحركة التجارية للواردات علي المعابر خلال الاسبوع 2250 شاحنة موزعة مابين معبر كرم أبو سالم بواقع 1435شاحنة، و معبر رفح التجاري بواقع 815شاحنة وهذه الشاحنات متنوعة ما بين مواد غذائية وغير غذائية ومواد انشائية وتجارية ومحروقات ومساعدات .

وأوضحت أنه تم دخول 189شاحنة محروقات من المعابر ، كما تم دخول 51 شاحنة مساعدات للمؤسسات الدولية العاملة داخل قطاع غزة.

وفي جانب التصدير، تم تصدير 78 شاحنة موزعة مابين معبر كرم أبو سالم بواقع 45 شاحنة ، وصادرات عبر معبر رفح بواقع 33 شاحنة، تنوعت الصادرات مابين حديد خردة ونحاس والمنيوم وسمك واثاث وخضار .

وعلى صعيد معبر بيت حانون ذكرت أن كمية الذهب الوارد الى قطاع غزة كانت 47742 جرام ، ولم يتم تسجيل أي كمية ذهب الصادرة خارج قطاع غزة خلال الفترة المذكورة

و بخصوص حركة الافراد عبر معبر بيت حانون اكدت الإدارة أنه تم تسجيل 1034 6حركة لمواطنين مغادرين و 10184مواطنين عائدين و 92 60 مواطنين مرجعين.