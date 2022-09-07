وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الوسطى تُنفذ دورة تدريبية حول برنامج المساجد الجديد وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف خان يونس تُنفذ مجلساُ علمياً للمحفظات وطالبات العلم وكالة الرأي الفلسطينية رئيس سلطة الأراضي يبحث مشروع تطوير وادي غزة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية النصيرات تبحث التعاون المشترك مع الشرطة المجتمعية بالوسطى وكالة الرأي الفلسطينية شرطة بلديات خان يونس تنفذ "2,651" مهمة خلال أغسطس المنصرم وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تصدر التقرير الأسبوعي لإحصائية حركة المعابر وكالة الرأي الفلسطينية قيود الاحتلال تتسبّب بوفاة 5 مرضى من غزة منذ بداية العام وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال ومؤسسة "جسر الأمل" يناقشان سُبل التعاون في مجال الإعمار وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" توقع مذكرة تعاون مشترك مع الجامعة الإسلامية وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف خان يونس تُنفذ جولة ميدانية لاختيار أفضل مسجد بالمحافظة
أخبار » الأخبار الحكومية

شرطة بلديات خان يونس تنفذ "2,651" مهمة خلال أغسطس المنصرم

07 أيلول / سبتمبر 2022 01:42

شرطة بلديات خان يونس تنفذ "2,651" مهمة خلال أغسطس المنصرم
شرطة بلديات خان يونس تنفذ

خان يونس- الرأي

نفذت دائرة شرطة البلديات في محافظة خان يونس "2,651" مهمة خلال شهر أغسطس المنصرم، تنوعت المهام ما بين إزالة تعديات على الممتلكات العامة وإزالة مكاره صحية وضبط مواد فاسدة ومهمات فتح شوارع وغيرها.


وبين المقدم طلعت عصفور مدير شرطة بلديات محافظة خان يونس تنفيذهم لـ"398" مهمة انتشار بأسواق المحافظة، و "1,432" مهمة إزالة تعديات على الممتلكات العامة، و"مهمة" فتح شوارع، وتنفيذ "525" دورية راجلة ومحمولة داخل الأسواق.

وذكر المقدم عصفور أنه تم ضبط حالات سرقة داخل أسواق المحافظة، ومهمات ضبط وإتلاف لمواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية ومهمات وقف إنشاءات مخالفة ، بالإضافة لتوزيع بلاغات قانونية، و إخطارات ومخالفة ومصادرة مكبرات صوت

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رسالة ماجستير ترصد أثر السرد في تلقي الأخبار

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟