شرطة بلديات خان يونس تنفذ "2,651" مهمة خلال أغسطس المنصرم

خان يونس- الرأي

نفذت دائرة شرطة البلديات في محافظة خان يونس "2,651" مهمة خلال شهر أغسطس المنصرم، تنوعت المهام ما بين إزالة تعديات على الممتلكات العامة وإزالة مكاره صحية وضبط مواد فاسدة ومهمات فتح شوارع وغيرها.



وبين المقدم طلعت عصفور مدير شرطة بلديات محافظة خان يونس تنفيذهم لـ"398" مهمة انتشار بأسواق المحافظة، و "1,432" مهمة إزالة تعديات على الممتلكات العامة، و"مهمة" فتح شوارع، وتنفيذ "525" دورية راجلة ومحمولة داخل الأسواق.

وذكر المقدم عصفور أنه تم ضبط حالات سرقة داخل أسواق المحافظة، ومهمات ضبط وإتلاف لمواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية ومهمات وقف إنشاءات مخالفة ، بالإضافة لتوزيع بلاغات قانونية، و إخطارات ومخالفة ومصادرة مكبرات صوت