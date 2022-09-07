وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الوسطى تُنفذ دورة تدريبية حول برنامج المساجد الجديد وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف خان يونس تُنفذ مجلساُ علمياً للمحفظات وطالبات العلم وكالة الرأي الفلسطينية رئيس سلطة الأراضي يبحث مشروع تطوير وادي غزة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية النصيرات تبحث التعاون المشترك مع الشرطة المجتمعية بالوسطى وكالة الرأي الفلسطينية شرطة بلديات خان يونس تنفذ "2,651" مهمة خلال أغسطس المنصرم وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تصدر التقرير الأسبوعي لإحصائية حركة المعابر وكالة الرأي الفلسطينية قيود الاحتلال تتسبّب بوفاة 5 مرضى من غزة منذ بداية العام وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال ومؤسسة "جسر الأمل" يناقشان سُبل التعاون في مجال الإعمار وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" توقع مذكرة تعاون مشترك مع الجامعة الإسلامية وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف خان يونس تُنفذ جولة ميدانية لاختيار أفضل مسجد بالمحافظة
أخبار » الأخبار الحكومية

بلدية النصيرات تبحث التعاون المشترك مع الشرطة المجتمعية بالوسطى

07 أيلول / سبتمبر 2022 01:52

رئيس بلدية النصيرات يبحث التعاون المشترك مع الشرطة المجتمعية بالوسطى
رئيس بلدية النصيرات يبحث التعاون المشترك مع الشرطة المجتمعية بالوسطى

الوسطى- الرأي

استقبل رئيس بلدية النصيرات أ. اياد مغاري في مكتبه، وفدا من الشرطة المجتمعية،  وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين بحضور أ. إبراهيم موسى مدير الشرطة المجتمعية ووفد مرافق له .


ورحب مغاري بالحضور مشيدا بجهود الشرطة المجتمعية وعملهم الدؤوب في خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني والحفاظ على الأمن والامان ودورهم الهام في تعزيز العلاقة بين جهاز الشرطة والمواطن ومؤسسات المجتمع المدني مؤكدا انهم الدرع الحامي للوطن والموطن الذي نعتز ونفتخر بهم.


واستعرض الوفد الدور التي تقوم به دائرة الشرطة المجتمعية ورسالتهم السامية في خدمة الوطن والمواطن مثمنين الدور الذي بذلته البلدية في تطوير االنصيرات والنهوض بها.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رسالة ماجستير ترصد أثر السرد في تلقي الأخبار

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟