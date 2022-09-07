بلدية النصيرات تبحث التعاون المشترك مع الشرطة المجتمعية بالوسطى

الوسطى- الرأي

استقبل رئيس بلدية النصيرات أ. اياد مغاري في مكتبه، وفدا من الشرطة المجتمعية، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين بحضور أ. إبراهيم موسى مدير الشرطة المجتمعية ووفد مرافق له .



ورحب مغاري بالحضور مشيدا بجهود الشرطة المجتمعية وعملهم الدؤوب في خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني والحفاظ على الأمن والامان ودورهم الهام في تعزيز العلاقة بين جهاز الشرطة والمواطن ومؤسسات المجتمع المدني مؤكدا انهم الدرع الحامي للوطن والموطن الذي نعتز ونفتخر بهم.



واستعرض الوفد الدور التي تقوم به دائرة الشرطة المجتمعية ورسالتهم السامية في خدمة الوطن والمواطن مثمنين الدور الذي بذلته البلدية في تطوير االنصيرات والنهوض بها.