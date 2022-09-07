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رئيس سلطة الأراضي يبحث مشروع تطوير وادي غزة

07 أيلول / سبتمبر 2022 02:00

رئيس سلطة الأراضي يبحث مشروع تطوير وادي غزة مع اللجنة الخاصة
رئيس سلطة الأراضي يبحث مشروع تطوير وادي غزة مع اللجنة الخاصة

غزة-الرأي

  بحث رئيس سلطة الأراضي المستشار د.  عماد الباز، خلال استقباله في مكتبه اليوم د. يوسف ابراهيم رئيس سلطة المياه وجودة البيئة الوفد المرافق له من اعضاء اللجنة الخاصة بمشروع إعادة تأهيل وادي غزة.

و أكد د. الباز على التعاون الكبير بين سلطة الأراضي وسلطة المياه لاتمام هذا المشروع القومي وشدد الباز على أهمية إزالة التعديات الواقعة على حرم الواد.

كما أبدى د. الباز استعداد سلطة الأراضي التام لإنجاز كافة الأعمال المساحية اللازمة للمشروع وبدوره أكد د. يوسف ابراهيم رئيس سلطة المياه وجودة البيئة على الأهمية الكبرى لإنجاز هذا المشروع للمحافظة على وادي غزة وتحويله إلى محميه طبيعية.

ودعا د.ابراهيم إلى ضرورة التعاون الكبير بين سلطة المياه وسلطة الأراضي ووزارة الحكم المحلي ومجلس بلديات وادي غزة لتنفيذ هذا المشروع .

كما أعرب د. ابراهيم عن حرص كافة الجهات ذات العلاقة على تقديم كافة التسهيلات اللازمة المشروع وقد حضر الاجتماع إلى جانب رئيس،سلطة الأراضي مساعد مأمور التسوية أ. نائل كروان.

رئيس سلطة الأراضي يبحث مشروع تطوير وادي غزة مع اللجنة الخاصة 305529417_609965917179834_4060797403482954430_n (1) 305529417_609965917179834_4060797403482954430_n
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