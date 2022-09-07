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أوقاف الوسطى تُنفذ دورة تدريبية حول برنامج المساجد الجديد

07 أيلول / سبتمبر 2022 02:10

أوقاف الوسطى تُنفذ دورة تدريبية حول برنامج المساجد الجديد
أوقاف الوسطى تُنفذ دورة تدريبية حول برنامج المساجد الجديد

الوسطى- الرأي


نفذ قسم المساجد بمديرية أوقاف الوسطى دورة تدريبية حول آليات استخدام البرنامج الإداري الخاص بالعاملين في المساجد، وذلك لتحسين جودة العمل خلال المرحلة القادمة، بحضور رئيس القسم أ. أحمد بشير ولفيف من الموظفين والعاملين في مساجد المحافظة.


وأوضح بشير أن الدورة تهدف إلى التدريب على إدخال التقرير الشهري وتفاصيل العاملين إلكترونياً، وضبط الحالة الإشرافية على العاملين في المساجد، مشيراً إلى أن التطور الحاصل يقدم جودة مثالية للمصلين، ويصحح مسار العمل المسجدي مع شركاء العمل الديني.


في السياق ذاته، نفذ قسم الدعوة والإرشاد جولة دعوية على التجمعات الشبابية شرق المحافظة، بهدف زيادة الوعي المجتمعي بأمور الدين الحنيف، مشيداً بجهود الفرق الدعوية المنتشرة على مستوى المحافظة، والتي تنفذ جولات وملتقيات ودروس دعوية بشكل يومي في المساجد والطرقات والأسواق.

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