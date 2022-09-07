العدل تناقش المعاملات العدلية ومهام دائرة كاتب العدل

غزة- الرأي

واصلت وزارة العدل بالتعاون مع اذاعة "الرأي الحكومية" تقديم حلقات برنامجها الإذاعي "إعرف حقك" والذي يهدف لنشر الوعي بالقضايا القانونية.



وتناولت الحلقة العاشرة المعاملات العدلية ومهام دائرة كاتب العدل في قطاع غزة وتم استضافة أ. إياس أحمد ثابت مدير دائرة كتاب العدل وكاتب عدل غزة.



وتحدث ثابت عن القانون الذي يحكم عمل كاتب العدل في غزة وفيما إذا جاء كبديل للقانون العثماني، مشيراً لمهام دائرة كاتب العدل بوزارة العدل، وأنواع المعاملات العدلية، والمقصود بها وأسباب انتهاء الوكالات بشكل عام.



كما تناول اللقاء التعريف بسند الدين المنظم وأركانه، وشروط اعتماد معاملات كتاب العدل في الخارج أو اعتماد المعاملات الصادرة من الخارج لدى كتاب العدل، ومتوسط عدد المعاملات العدلية في الشهر الواحد.



وتحدث كاتب عدل غزة عن آلية التعامل مع الصم والبكم وفاقدي البصر، وعن النظام الذي تقوم وزارة العدل بإعداده لخدمة هذه الفئة الهامة بالمجتمع الفلسطيني.



وتعتمد وزارة العدل في خطتها على نشر التوعية القانونية لكافة أفراد المجتمع الفلسطيني، من خلال سلسة من الأنشطة والبرامج المختلفة والتي منها برنامج "إعرف حقك".



وللتعريف ببرنامج "إعرف حقك"، فهو برنامج إذاعي تطلقه وزارة العدل هدفه نشر الوعي القانوني والثقافة الحقوقية للجمهور الفلسطيني، ويبث البرنامج كل يوم أربعاء من كل أسبوع عبر أثير إذاعة الرأي FM98، ويتناول كافة تخصصات وزارة العدل بالإضافة للتعريف بمصطلحات قانونية يجدر بالمواطنين الإلمام بها.