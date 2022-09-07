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الأوقاف تُنفذ لقاءً تدريبياً حول ميثاق متلقي خدمات الوزارة

07 أيلول / سبتمبر 2022 02:42

الأوقاف تُنفذ لقاءً تدريبياً حول ميثاق متلقي خدمات الوزارة
الأوقاف تُنفذ لقاءً تدريبياً حول ميثاق متلقي خدمات الوزارة

غزة- الرأي

نظمت وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية لقاءً تدريبياً لموظفي الوزارة ذوي العلاقة بمتلقي الخدمة حول كيفية تطبيق ما ورد في الميثاق.

وأوضح مدير دائرة السياسات والتخطيط أ. محمود سعيد أن هذا اللقاء جاء لتعزيز تقديم خدمات الوزارة بجودة عالية ومميزة تحقق ثقة ورضا متلقي الخدمات.

وأشار  إلى أن اللقاء التدريبي جاء ضمن الأنشطة التي وضعتها وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي لتطبيق الميثاق الذي أقرته لجنة متابعة العمل الحكومي في جلستها رقم (9/17/2022) .

وأضاف :" لقد تم الشروع في تطبيق خطة الميثاق وفق عدة محاور منهجية تتعلق بتعميم الميثاق، وتوعية الموظفين ذوي العلاقة لتقديم تجربة تحقق ثقة ورضا متلقي خدمات وزارة الأوقاف". 

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