أوقاف الوسطى تُكرم كوكبة من حافظات كتاب الله

الوسطى- الرأي

كرم قسم العمل النسائي بمديرية أوقاف الوسطى كوكبة من حافظات كتاب الله تعالى، وذلك خلال حفل نظمته في مركز تحفيظ مسجد أبو عبيدة عامر بن الجراح في مخيم النصيرات بالمحافظة، بحضور رئيس القسم أ. سمية دويدار، وذوي المحتفى بهم.

بدورها أكدت دويدار أن الأوقاف تولى ملف التحفيظ وجودة الحفظ وسرد الأجزاء مجتمعة اهتماماً كبيراً، مشيرةً إلى أنه تقدم لاختبارات القرآن الكريم أكثر من 70 طالبة، وحصلن على درجات مميزة ومرتفعة، داعيةً المحفظات لبذل مزيد من الجد والاجتهاد في تحفيظ كتاب الله وتعليم معانيه.

مشيدةً بجهود الحافظات والمشرفات على كافة الأنشطة والمشاريع التي تعنى بكتاب الله، التي برز دورهن خلال الفترة الماضية.