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" الحكم المحلي" تعقد ورشة عمل حول مشكلات القطاع

07 أيلول / سبتمبر 2022 03:43

غزة- الرأي

عقدت وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي بوزارة الحكم المحلي وبحضور مدير عام الوحدة م. منى سكيك وفريق العمل بالوحدة ورشة عمل لتحديد أهم قضايا ومشكلات قطاع الحكم المحلي وبمشاركة ممثلي الوحدات والإدارات العامة.

 بدروها، افتتحت م.منى سكيك اللقاء مرحبة بالحضور، شاكرة لهم اهتمامهم، وأكدت أن هذه الورشة تأتي ضمن توجه وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي في تجويد وتحسين آليات ومنهجيات العمل والاستفادة الأمثل من البحث العلمي.

مشيرة إلى أن ذلك يتم عبر تفعيل الشراكات مع مؤسسات التعليم العالي ومنها الجامعة الإسلامية واستثمار هذه الأداة في تحقيق أهداف الحكم المحلي من خلال توجيه الباحثين لعمل دراسات لأهم القضايا والمشكلات المرتبطة بقطاع الحكم المحلي بشكل مباشر أو تلك التي تتقاطع مع مفاصل عمل الحكم المحلي.

وخلال الورشة تم الاستماع إلى مداخلات الحضور من ممثلي الإدارات العامة والوحدات لاطلاعهم واحتكاكهم المباشر بمفاصل العمل في قطاع الحكم المحلي  ولامتلاكهم خبرة واسعة في المجال وكان أبرز القضايا التي تم  طرحها " التغير المناخي والزلازل وتأثيرها على قطاع غزة ومشكلة المياه بشكل عام ومشكلة المياه الجوفية بشكل خاص ، كما تم التطرق إلى الآليات التي يمكن من خلالها حصر المشكلات والقضايا التي تم طرحها من قبل المختصين والباحثين وعمل دراسات حولها وآليات الاستفادة من توصيات هذه الدراسات المعدة في تحقيق أهداف الوزارة .

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