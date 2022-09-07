وكالة الرأي الفلسطينية "الإعلامي الحكومي": صرف رواتب الموظفين يوم غدٍ الخميس وكالة الرأي الفلسطينية دعوات للمشاركة في جمعة "الفجر العظيم" بالأقصى وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تعلن آلية السفر ليوم غدٍ الخميس وكالة الرأي الفلسطينية " الحكم المحلي" تعقد ورشة عمل حول مشكلات القطاع وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الوسطى تُكرم كوكبة من حافظات كتاب الله وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تُنفذ لقاءً تدريبياً حول ميثاق متلقي خدمات الوزارة وكالة الرأي الفلسطينية العدل تناقش المعاملات العدلية ومهام دائرة كاتب العدل وكالة الرأي الفلسطينية "الاقتصاد" تقرر خفض سعر الدقيق وزيادة وزن ربطة الخبز وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الوسطى تُنفذ دورة تدريبية حول برنامج المساجد الجديد وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف خان يونس تُنفذ مجلساُ علمياً للمحفظات وطالبات العلم
أخبار » الأخبار الحكومية

لدعم المشاريع الصغيرة

"لجنة المتابعة" تعتمد إنشاء صندوق "جذور" المقدم من وزارة العمل

07 أيلول / سبتمبر 2022 05:30

غزة- الرأي

اعتمدت لجنة متابعة العمل الحكومي في جلستها الأسبوعية اليوم الأربعاء، إنشاء صندوق دعم واحتضان المشاريع الصغيرة الناشئة للمهنين والباحثين عن عمل "جذور"، المقدم من وزارة العمل.

ويخدم الصندوق فئة الأشخاص المهنين والباحثين عن عمل، من المسجلين عبر نظام سوق العمل الفلسطيني والراغبين بإنشاء مشاريع صغيرة توفر لهم حياة كريمة، بنظام القروض الحسنة.

يأتي هذا المشروع، لتشجيع فرص التشغيل الذاتي للباحثين عن عمل من الخريجين والمهنيين وذوي الإعاقة والراغبين في توفير أدوات العمل عن بعد، وكذلك الصيادين والجمعيات التعاونية لتعزيز التمكين الاقتصادي.

وكانت وزارة العمل عبر الإدارة العامة لخدمات التشغيل، أعلنت في يونيو الماضي، عن فتح باب التسجيل لمشروع جذور، فيما سيتم إجراء مقابلات لدراسة المشاريع المقدمة لفرزها والموافقة عليها خلال الأسابيع المقبلة.

وقد بذلت الوزارة جهداً كبيراً خلال الفترة السابقة، من أجل جلب الاعتماد الكامل لفكرة إنشاء الصندوق، لخدمة المهنيين والباحثين عن عمل، سعياً منها لخدمة أبناء شعبنا الفلسطيني في سبيل توفير فرص عمل ملائمة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رسالة ماجستير ترصد أثر السرد في تلقي الأخبار

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟