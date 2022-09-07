"لجنة المتابعة" تعتمد إنشاء صندوق "جذور" المقدم من وزارة العمل

غزة- الرأي

اعتمدت لجنة متابعة العمل الحكومي في جلستها الأسبوعية اليوم الأربعاء، إنشاء صندوق دعم واحتضان المشاريع الصغيرة الناشئة للمهنين والباحثين عن عمل "جذور"، المقدم من وزارة العمل.

ويخدم الصندوق فئة الأشخاص المهنين والباحثين عن عمل، من المسجلين عبر نظام سوق العمل الفلسطيني والراغبين بإنشاء مشاريع صغيرة توفر لهم حياة كريمة، بنظام القروض الحسنة.

يأتي هذا المشروع، لتشجيع فرص التشغيل الذاتي للباحثين عن عمل من الخريجين والمهنيين وذوي الإعاقة والراغبين في توفير أدوات العمل عن بعد، وكذلك الصيادين والجمعيات التعاونية لتعزيز التمكين الاقتصادي.

وكانت وزارة العمل عبر الإدارة العامة لخدمات التشغيل، أعلنت في يونيو الماضي، عن فتح باب التسجيل لمشروع جذور، فيما سيتم إجراء مقابلات لدراسة المشاريع المقدمة لفرزها والموافقة عليها خلال الأسابيع المقبلة.

وقد بذلت الوزارة جهداً كبيراً خلال الفترة السابقة، من أجل جلب الاعتماد الكامل لفكرة إنشاء الصندوق، لخدمة المهنيين والباحثين عن عمل، سعياً منها لخدمة أبناء شعبنا الفلسطيني في سبيل توفير فرص عمل ملائمة.