وكالة الرأي الفلسطينية قوات الاحتلال تهدم ثلاث مزارع للمواشي في بلدة عناتا بالقدس وكالة الرأي الفلسطينية "الإعلامي الحكومي": صرف رواتب الموظفين يوم غدٍ الخميس وكالة الرأي الفلسطينية دعوات للمشاركة في جمعة "الفجر العظيم" بالأقصى وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تعلن آلية السفر ليوم غدٍ الخميس وكالة الرأي الفلسطينية " الحكم المحلي" تعقد ورشة عمل حول مشكلات القطاع وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الوسطى تُكرم كوكبة من حافظات كتاب الله وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تُنفذ لقاءً تدريبياً حول ميثاق متلقي خدمات الوزارة وكالة الرأي الفلسطينية العدل تناقش المعاملات العدلية ومهام دائرة كاتب العدل وكالة الرأي الفلسطينية "الاقتصاد" تقرر خفض سعر الدقيق وزيادة وزن ربطة الخبز وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الوسطى تُنفذ دورة تدريبية حول برنامج المساجد الجديد
أخبار » الأخبار الحكومية

وزارة العمل تواصل مرحلة التدريب التقني في مشروع We Start

07 أيلول / سبتمبر 2022 06:02

غزة- الرأي

تواصل وزارة العمل الفلسطينية في غزة مرحلة التدريب التقني في مشروع We Start، والتي تشمل تعلم المهارات التقنية في "التسويق الإلكتروني، التصميم الداخلي، التدريس عن بعد، المحاسبة السحابية، التدريب عن بعد".

وأوضحت الوزارة اليوم أنه وخلال مرحلة التدريب التقني سيتم تعزيز قدرات المتدربين في مجالات تدريبهم بشكل أعمق والتركيز على الناحية العميلة من كل مجال لتأهيلهم للعمل في الأسواق الخارجية والمحلية.

الجدير ذكره، أن وزارة العمل أطلقت مشروع بناء القدرات لدعم الخريجين في سوق العمل We Start، بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة المالية، وينفذ من خلال حاضنة الأعمال والتكنولوجيا بالجامعة الإسلامية، وشركة فيجن بلس.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رسالة ماجستير ترصد أثر السرد في تلقي الأخبار

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟