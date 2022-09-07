وزارة العمل تواصل مرحلة التدريب التقني في مشروع We Start

غزة- الرأي

تواصل وزارة العمل الفلسطينية في غزة مرحلة التدريب التقني في مشروع We Start، والتي تشمل تعلم المهارات التقنية في "التسويق الإلكتروني، التصميم الداخلي، التدريس عن بعد، المحاسبة السحابية، التدريب عن بعد".

وأوضحت الوزارة اليوم أنه وخلال مرحلة التدريب التقني سيتم تعزيز قدرات المتدربين في مجالات تدريبهم بشكل أعمق والتركيز على الناحية العميلة من كل مجال لتأهيلهم للعمل في الأسواق الخارجية والمحلية.

الجدير ذكره، أن وزارة العمل أطلقت مشروع بناء القدرات لدعم الخريجين في سوق العمل We Start، بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة المالية، وينفذ من خلال حاضنة الأعمال والتكنولوجيا بالجامعة الإسلامية، وشركة فيجن بلس.