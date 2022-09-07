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بلدية بني سهيلا تستكمل للأسبوع الثاني حملة إزالة التعديات

07 أيلول / سبتمبر 2022 06:58

خانيونس- الرأي

استكملت بلدية بني سهيلا للأسبوع الثاني على التوالي حملة إزالة التعديات عن الشوارع والأرصفة في مركز المدينة، حيث قامت طواقم البلدية المختصة بإبلاغ أصحاب المحال التجارية والبسطات العشوائية بضرورة إخلاء الأرصفة أمام محالهم من أي بضائع أو معيقات لحركة المشاة والسير.

الجدير ذكره أنَّ هذه الحملة تأتي ضمن رؤية مجلس بلدية بني سهيلا الهادفة للحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة وتوفير رصيف وطرقات آمنة لأبنائنا بما يضمن الحركة السلسة للمركبات، علمًا أنَّ الحملة مستمرة وصولًا لإزالة كافة التعديات من مناطق وأحياء المدينة.

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