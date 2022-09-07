العمل تختتم فعاليات الحملة التفتيشية على المدينة الصناعية

غزة- الرأي

اختتمت وزارة العمل في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، فعاليات الحملة التفتيشية على المدينة الصناعية للعام 2022م، في مقر هيئة تشجيع الاستثمار بحضور وكيل الوزارة م. إيهاب الغصين ووكيل وزارة الاقتصاد الوطني م. عبد الفتاح الزريعي.

وحضر حفل الاختتام لفيف من أصحاب المصانع والشركات الكبرى التي نفذت فيها وزارة العمل حملتها التفتيشية خلال العام الجاري، وأثبتت جدارتها بالتزامها بكافة معايير السلامة والصحة المهنية.

وأكد م. الغصين حرص وزارته على ضبط العلاقة بين بين أطراف الإنتاج والوصول إلى بيئة العمل الآمنة واللائقة، وتعريفهم بحقوق وواجبات كل منهم، مشيراً إلى أنهم سخروا جميع امكانياتهم من الموارد البشرية والمادية لتحقيق أهداف الحملة التفتيشية في المدينة الصناعية.

وقدم شكره لهيئة تشجيع الاستثمار ومفتشو العمل بالوزارة وأصحاب العمل في مدينة غزة الصناعية على تعاونهم الكامل مع فريق عمل الوزارة للوصول إلى بيئة عمل آمنة ولائقة.

من جانبه، قال م. الزريعي إن هذا اللقاء التكريمي يأتي في إطار تعزيز مفهوم السلامة والصحة المهنية، والتزام القطاع الصناعي من توفر الاشتراطات من حيث توفر البيئة المناسبة للعمال داخل المنشآت الصناعية، مضيفاً أن ذلك من شأنه دعم الاقتصاد الوطني الفلسطيني.

وفي نهاية الحفل، قدمت وزارة العمل بالشراكة مع وزارة الاقتصاد وهيئة تشجيع الاستثمار شهادات شكر وتقدير لأصحاب المنشآت على التزامهم الكامل بمعايير السلامة والصحة المهنية.

وكانت الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل، قد أطلقت حملتها التفتيشية على المدينة الصناعية أواخر شهر فبراير الماضي، وانتهت مع نهاية شهر يونيو، للتأكد من استيفاء المنشآت لاشتراطات السلامة والصحة المهنية.