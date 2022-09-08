"هنية": تكريم الأندية ومكافآت مالية للأبطال الثلاثاء المقبل

غزة- الرأي

أعلن عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، عن موعد تكريم أبطال الدوري السلة والطائرة وتنس الطاولة يوم الثلاثاء المقبل في استاد فلسطين بغزة.

وأوضح هنية أن قيمة المكافآت المالية تبلغ 20.000 دولار تشمل ما يلي:

- نادي خدمات البريج بطل الدوري العام لكرة السلة.

- نادي الصداقة الرياضي بطل الدوري العام لكرة الطائرة.

- نادي الصداقة بطل بطولة النخبة لكرة القدم.

- نادي اتحاد خانيونس بطل فلسطين (بطولة طوكيو) لكرة القدم للناشئين.

- نادي شباب خان يونس بطل الدوري الممتاز لكرة الطاولة.

- نادي شباب بيت لاهيا بطل الدرجة الأولى لكرة الطائرة.

- أبطال ماراثون الحرية برعاية المركز الثقافي الماليزي.

- أبطال منتخب الطائرة للناشئين

- ناشئي غزة أصحاب المركز الثالث في بطولة الصداقة الدولية بالنرويج.