النائب العام يجتمع مع وفد من عائلة المغدور ياسر صلاح

غزة- الرأي

استقبل النائب العام المستشار د. محمد النحال، بمقر ديوانه، وفداً من عائلة المغدور ياسر عبد الكريم صلاح، حيث أكد سعادته على حرص النيابة العامة المحافظة على السِّلم والأمن المجتمعي، وصَون حقوق المواطنين، وأهمية إنفاذ أحكام القضاء.

يُذكر أن المغدور المجني عليه/ ياسر عبد الكريم صلاح قُتِل بتاريخ 16/8/2001 على يد الجاني (إ.ع)، الذي صدر بحقه حُكم يقضي بإدانته ومعاقبته بالإعدام شنقاً حتى الموت من محكمة أول درجة.

والجدير ذِكره أنه تم تنفيذ حكم الإعدام مؤخراً بحق الجاني (إ.ع) لارتكابه جريمة قتل أخرى صدر بشأنها حُكم بات بالإعدام شنقاً حتى الموت، حيث نُفِّذ الحكم بتاريخ 4/9/2022.