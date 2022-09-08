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"التعليم" تنظم ورشة عمل حول آلية مشاركة الطلبة في مسابقة الأولمبياد

08 أيلول / سبتمبر 2022 09:57

غزة- الرأي

نظمت وزارة التربية والتعليم العالي- الإدارة العامة للتقنيات التربوية ورشة عمل آلية المشاركة في مسابقة الأولمبياد العالمي للروبوت للفرق المرشحة لتمثيل فلسطين في الأولمبياد والتي ستعقد في شهر نوفمبر 2022 في مدينة دورتموند الألمانية.

وتهدف الورشة إلى مناقشة المشاريع التي سيتم المشاركة فيها وكذلك اللقاءات التدريبية التي تمت في مجالات المسابقة وتعبئة طلبات المشاركة للفرق المرشحة وتحديد احتياجات الفرق من المواد والقطع اللازمة للتطوير وتنفيذ المشاريع.

وشارك في الورشة د. أحمد أبو ندى مدير عام التقنيات التربوية، وأ. عماد لبد مدير دائرة المصادر التعليمية، وأ. زياد بركات رئيس قسم الوسائل التعليمية، ورؤساء أقسام التقنيات في المديريات، وعدد من المعلمين والطلبة المشاركين.

ومسابقة الأولمبياد العالمي للروبوت هي حدث علمي إبداعي معرفي تجتمع فيه الفرق سنوياً من أكثر من (80) دولة لتطوير حلول إبداعية لتحديات تحاكي الواقع من خلال تصميم وبرمجة روبوت قادر على أداء المهام المطلوبة، وفي كل عام تستضيف إحدى الدول الأعضاء المسابقة العالمية بعد أن تكون الدول المشاركة أنهت مسابقاتها الوطنية ورشحت الفرق الفائزة للمشاركة في المسابقة العالمية.

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