المكتب الفني يعقد اجتماعه الدوري مع بداية العام القضائي الجديد

غزة- الرأي

عقد المكتب الفني بالمجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الدوري برئاسة المستشار إيهاب عرفات وكيل المكتب الفني، وبحضور السادة القضاة رؤساء لجان وأعضاء المكتب الفني وأ. جميل خليل مدير المكتب الفني والموظفون.

من جهته أكد المستشار عرفات بأن اللقاء يأتي ضمن الاجتماعات الدورية للمكتب الفني لمناقشة المسائل المعروضة عليه، والمهام المُكلّف بها.

وناقش المجتمعون أعمال لجان المكتب الفني خلال الفترة السابقة منذ يناير 2022 وحتى سبتمبر 2022، وخطة العمل القادمة خلال العام القضائي الجديد.

من جهته أوضح المستشار سامي الأشرم رئيس لجنة التدريب بالمكتب الفني أهم الأعمال التي نفذتها اللجنة في الفترة السابقة، ومن ضمنها عقد دورة للشرطة القضائية، ودورة عدالة الأحداث لقضاة الصلح والبداية.

وفي السياق تحدث المستشار أنس أبو ندى رئيس لجنة البحوث والدراسات بالمكتب الفني عن أهم الإنجازات والدراسات ومشاريع القوانين المقترحة التي خلصت إليها اللجنة في الفترة السابقة من يناير وحتى سبتمبر.

وذكر المستشار عرفات رئيس لجنة استخلاص المبادئ إنجازات اللجنة في استخلاص المبادئ القانونية من الأحكام القضائية.

كما عرض الأستاذ جميل خليل البوابة الإلكترونية للمكتب الفني على موقع المجلس الأعلى للقضاء التي تحتوي على قسم السوابق القضائية، وإصدارات المكتب الفني، وآلية البحث عنها.

وفي ختام الاجتماع تم التأكيد على دورية عقد اجتماعات المكتب الفني وضرورة إنجاز أهداف الخطة التشغيلية للمكتب الفني.