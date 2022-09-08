النيابة العامة تعقد ورشة عمل مع دائرة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية

غزة- الرأي

عقد المكتب الفني في النيابة العامة، ممثلاً برئيسه المستشار صلاح الدريوي، بمشاركة مدراء النيابات الجزئية بالنيابة العامة، ورشة عمل مع دائرة الجرائم الالكترونية بوزارة الداخلية؛ لتسهيل وإزالة أي إشكاليات تواجه عمل دائرة الجرائم الالكترونية مع النيابة العامة ومكاتب التحقيق.

وأكد المستشار الدريوي، خلال الورشة، على اهتمام النائب العام وحرصه على استمرارية عقد هذه الورشات المشتركة؛ لتسهيل وإزالة أي إشكاليات تواجه العمل، وأوضح أهمية هذا اللقاء؛ باعتباره جزء من عدة لقاءات وورش عمل تم الخروج فيها بتوصيات عملية تمت صياغتها على شكل تعليمات قضائية.

وبدوره، أشاد مفتش تحقيق شرطة المحافظات العميد سامي عبد اللطيف، بهذا اللقاء لإزالة؛ كافة العقبات التي تواجه عمل دائرة الجرائم الإلكترونية، وإيجاد الحلول المناسبة لعدم تكدّس الملفات في الدائرة.

ومن جانبه، قدّم مدير دائرة الجرائم الإلكترونية المقدم حسين أبو سعدة، شرح مفصّل حول طبيعة الشكاوى وأعدادها، ونوّه أن هناك تعميم على محلات أجهزة الجوال الالتزام بتسجيل حركة البيع والشراء والصيانة، وأن هناك تطوّر مستمر لديهم من حيث الكادر البشري والمهني والتقني في ملاحقة الجريمة وتتبُّع المجرمين ورَد الحقوق لأصحابها.