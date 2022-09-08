"الدفاع المدني" يُنفذ 900 مهمة خلال أغسطس

غزة- الرأي

نفذت طواقم مديرية الدفاع المدني في قطاع غزة خلال شهر أغسطس/ آب الماضي 908 مهمات متنوعة ضمت مهام إطفاء، وإنقاذ، وإسعاف، والأمن والسلامة، وجولات تفتيشية، ودورات تدريبية.

وأوضح تقرير إحصائي صادر المديرية، أن طواقم الإطفاء الميدانية سيطرت على 221 حريقًا، مشيرًا إلى أن الحرائق الناجمة عن العبث جاءت بالمرتبة الأولى ضمن أسباب الحرائق حيث بلغت 75 حريقًا.

من جانبها، نفذت طواقم الإنقاذ 175 مهمة إنقاذ متنوعة، من ضمنها 69 مهمة إزالة خطر حيوانات وحشرات، و38 مهمة إنقاذ لحوادث ترتبت نتيجة الإهمال.

وعلى صعيد مهام الإسعاف، فذكر التقرير أنها بلغت 219 مهمة إسعاف للمواطنين ونقلهم إلى المراكز الطبية والمستشفيات.

بدورها أنجزت إدارة الأمن والسلامة 198 معاملة لمحطات وقود وغاز، وقاعات، وورش، ومستودعات، ومخابز، ومناجر، ومباني عالية، ومصانع وحرف.

فيما نفذت فرق المتابعة والتفتيش 54 جولة تفتيشية في محافظات قطاع غزة، شملت 436 زيارة على المنشآت والحرف المختلفة، لمتابعة التزامها باشتراطات الوقاية والسلامة.

وعلى صعيد التدريب، بين التقرير أن إدارة التدريب بالدفاع المدني أنجزت 41 دورة ونشاطًا تدريبيًا، استفاد منها 4090 متدربًا ومتدربة.

يشار إلى أن طواقم المديرية العامة للدفاع المدني، نفذت خلال العدوان الإسرائيلي على غزة، 138 مهمة مختلفة، شملت مهام إطفاء وإنقاذ وإسعاف