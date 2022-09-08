الصحة تجري تدريبات على تطبيق سياسة لجنة المراضة والوفيات

غزة- الرأي

نفذت دائرة التخطيط والتطوير بالإدارة العامة للمستشفيات سلسلة من ورشات العمل للتدريب على تطبيق سياسة لجنة المراضة والوفيات استهدفت لجان المراضة والوفيات بتخصص الباطنة والأطفال والحضانات والنساء والولادة والجراحة بالمستشفيات، وذلك على مدار ثلاث أسابيع متتالية بحضور مدير عام المستشفيات د. محمد زقوت وبمشاركة مدير عام وحدة التخطيط والتطوير المؤسسي د. أحمد شتات ونائب مدير عام المستشفيات د. أيمن الفرا.

وأوضحت د. رولا أبو ضلفة مدير التخطيط والتطوير أن هذه الورشات شملت عدة محاور ومحاضرات متكاملة انطلاقا من مفاهيم الحوكمة السريرية ودور لجنة المراضة والوفيات كمحور أساسي لإدارة المخاطر بالمستشفيات".

من جانبه، استعرض د.أيمن الفرا نائب مدير عام المستشفيات الإطار التنظيمي للحوكمة وهيكلية اللجان ومرجعيات لجنة المراضة والوفيات وآليات رفع التقارير عبر المستويات الادارية للحوكمة.

وتطرق د.أحمد شتات مدير عام وحدة التخطيط والتطوير المؤسسي بالوزارة خلال محاضرته الى سياسة عمل اللجنة والمنهجية والاجراءات اللازم اتباعها لفاعلية اللجنة وفق المعايير المعتمدة، منوها الى مؤشرات لجنة المراضة والوفيات وآلية احتسابها وتفسيرها.

وعرضت د.أبو ضلفة نماذج التطبيق العملي باستخدام أسلوب المحاكاة من خلال سيناريو لحالة وفاة ذات منظور تعليمي وتم تحليل السيناريو والتطبيق العملي على النماذج المعروضة من قبل المشاركين من لجان المستشفيات والتي أظهرت أهمية تلك الورشات في توحيد المفاهيم ومدى أهمية لجان المراضة والوفيات والتي تعتبر أهم وسائل الحصول على المعلومات للتعرف على مواطن الضعف بالنظام للعمل على تقويتها وتحسين مأمونية الخدمات والخروج بالدروس لتطوير جودة العمل



هذا وتخلل الورشات العديد من المداخلات والنقاشات لإثراء الورشات والخروج بنتائج وتوصيات تساهم فى تحسين الخدمة وتجويدها.