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"صندوق الشباب" : بدء التسجيل للقرض الحسن للزواج السبت القادم

08 أيلول / سبتمبر 2022 11:55

غزة- الرأي
أعلن صندوق دعم الشباب الفلسطيني، واللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة ومؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية، عن فتح باب التسجيل للاستفادة من القرض الحسن للزواج بدءًا من يوم السبت القادم.


وأوضح رئيس الصندوق الأستاذ أحمد محيسن أن الدورة الحالية من البرنامج تستهدف الشباب المقبلين على الزواج ضمن الفئة العمرية من 22-35 عام، لافتًا إلى أنه سيتم خلالها تزويج 250 شابًا.


وأشار إلى أن التسجيل للاستفادة من القرض سيتم إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق www.pysf.ps، عبر بوابة الخدمات الإلكترونية، مبينًا أنه التسجيل سيستمر لمدة أسبوع خلال الفترة من 10-16 سبتمبر الحالي.


وبيّن محيسن أنه سيتم اختيار المستفيدين من الدورة الحالية من خلال إجراء قرعة علنية مباشرة تأكيدًا على مبدأ النزاهة والشفافية، مبينًا أنه سيتم تقديم مبلغ 2000 دولار لكل مستفيد يتم سدادهم بنظام التقسيط الميسر بواقع 50 دولار شهريًا.


وأكد محيسن سعي إدارة الصندوق لتوفير موازنات ودعم مالي لتفعيل باقي برامج الصندوق وهي برنامج الإسكان، وبرنامج التعليم، وبرنامج البحث العلمي والابتكار، بهدف الارتقاء بنوعية وكمية الخدمات المقدمة للشباب الفلسطيني.

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