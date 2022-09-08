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المالية تعلن عن موعد تسديد رسوم طلاب جامعة غزة من المستحقات

08 أيلول / سبتمبر 2022 12:07

المالية تعلن عن موعد تسديد رسوم طلاب جامعة غزة من المستحقات
المالية تعلن عن موعد تسديد رسوم طلاب جامعة غزة من المستحقات

غزة- الرأي

أعلنت وزارة المالية عن فتح باب التسجيل لتسديد جزء من رسوم الفصل الدراسي الأول لعام 2023/2022 من مستحقات الموظفين لذويهم من طلاب جامعة غزة من خلال موقع الوزارة الالكتروني.

وقالت الوزارة إن التسجيل سيبدأ من يوم الأحد  الموافق 2022/09/18 .

ونوهت أن المستفيدين من التسجيل كل من  (الموظف نفسه،أب، أم، أخ, أخت، ابن، ابنه، زوج، زوجة).

وأفادت أنه يستفيد من التسجيل طلبة الدبلوم والبكالوريس والماجستير بمبلغ 400 شيكل فقط من مستحقات الموظف لدى وزارة المالية.

ولفتت إلى أن الأولوية لمن يسجل أولا.

وأشارت  الوزارة   لمن يرغب في التسجيل  الدخول على موقع وزارة المالية www.mof.gov.ps ومن ثم الدخول إلى (خدمات الجمهور-نظام التسجيل الموحد – تسديد الرسوم الجامعية).

 

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