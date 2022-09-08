وكيل وزارة المواصلات يطلع على سير العمل بمركز ترخيص الأقصى

غزة- الرأي



اطلع وكيل وزارة النقل والمواصلات اللواء صلاح الدين أبو شرخ على سير العمل بمركز ترخيص الأقصى.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية اليوم الخميس الثامن من الشهر الجاري رافقه م. حسن عكاشة رئيس قطاع الشؤون الإدارية والمالية والفنية وذلك ضمن المتابعة المستمرة لمرافق الوزارة.

وأكد أبو شرخ على ضرورة تسوية المواطنين لأوضاعهم القانونية فيما يخص مركباتهم والسير على الطريق بشكل قانوني.

واطلع أبو شرح خلال الزيارة على طبيعة وآلية عمل المركز، مؤكداً على أهمية إنجاز معاملات المواطنين بأسرع وقت وجهد.

وأضاف أبو شرخ أن أبواب وزارته مفتوحة لجميع المواطنين لتقديم شكواهم والعمل على حلها بأسرع وقت ممكن.

وشكر وكيل الوزارة الموظفين في مركز ترخيص الأقصى على حسن معاملة المواطنين وإنجاز المعاملات بأسرع وقت.