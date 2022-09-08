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حول التأصيل الشرعي لبيع وشراء الذهب

الاقتصاد تنظم محاضرة لتجار الذهب والمعادن الثمينة

08 أيلول / سبتمبر 2022 12:42

الاقتصاد تنظم محاضرة لتجار الذهب والمعادن الثمينة
الاقتصاد تنظم محاضرة لتجار الذهب والمعادن الثمينة

غزة- الرأي

نظمت وزارة الاقتصاد الوطني ومشروع التأهيل الفقهي للعمل المؤسسي محاضرة لتجار الذهب في قطاع غزة لتوضيح التأصيل الشرعي لبيع الذهب والمعادن الثمينة.

واستعرض رئيس مجلس الاجتهاد الفقهي د. مازن هنية، كل الأمور الخلافية التي يقع فيها تجار الصاغة والمعادن الثمينة مع المواطنين خلال البيع والشراء والإجابة على كل الأسئلة العالقة لدى التجار.

وقال مدير عام مديرية الذهب والمعادن الثمين أ. جمال مطر، أن هذا النشاط التثقيفي مهم لتجار الذهب كونهم على احتكاك دائم مع المواطن.

وأوضح مطر أن المحاضرة أثمرت في تبيان الكثير من الأمور الخلافية التي يقع فيها التاجر خلال البيع وسيتم الأخذ بتأصيلها الشرعي في معاملاته.

وأكد نقيب الصاغة وتجار المعادن الثمينة أ. محمود حمادة، أن الكثير من التجار يقعون في خلافات مع المواطن ومثل هذه المحاضرات تجنب التاجر الكثير من المشاكل والعقبات.

ودعا حمادة تجار الذهب لأخذ الحيطة خلال البيع والشراء للمعادن الثمينة ولانتباه لتأصيلها الشرعي منعا للوقوع في المحظورات.

من جهته، أوضح مسؤول مشروع التأصيل الفقهي للعمل المؤسسي في وزارة الاقتصاد أ. محمد حسونة، أن المحاضرات التوعوية ستستمر للتجار والمواطنين حتى يكتسبوا العلم والفقه في الأمور الدينية كونهم بأمس الحاجة للمعرفة والإلمام بها.

 

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