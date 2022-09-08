"مُديريات الداخلية" تُصدر 59 ألف معاملة خلال أغسطس

غزة- الرأي

أصدرت مديريات الداخلية "الخمس" بوزارة الداخلية -الشق المدني 59 ألف و519 معاملة للمواطنين وذلك خلال شهر أغسطس الماضي، شملت إنجاز 12 ألف و517 معاملة مواليد ووفيات وسجل سكان في المحافظات.

وأوضحت إحصائية صادرة عن مديريات الداخلية أن دائرة الأحوال المدنية أنجزت 22 ألف و887 معاملة هويات بدل فاقد وأولي وبطاقات تعريف، و280 معاملة تصحيح الأحوال المدنية، فيما أتمت دائرة الجوازات7 آلاف و867 تمديد جوازات وملحقاتها، كما أنجزت دائرة الإقامات 413 معاملة تنوعت بين "بطاقة إقامة – إفادات".

وبيّن التقرير أن دائرة الشئون القانونية أتمت 625 معاملة بالإضافة إلى 9 آلاف و265 معاملات تدقيق أحوال مدنية، فيما أنجزت دائرة الشؤون العامة بالمديريات 469 معاملة تخص الجمعيات وتفتيش كتبة عرائض، وإصدار ألفين و970 شهادة حسن سير وسلوك، بينما أنهت دائرة الشئون الإدارية 2226 معاملة