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"مُديرية داخلية رفح" تُصدر أكثر من 5 آلاف مُعاملة خـلال أغسطس

08 أيلول / سبتمبر 2022 12:49

"مُديرية داخلية رفح" تُصدر أكثر من 5 آلاف مُعاملة خـلال أغسطس

غزة- الرأي

أصدرت مديرية داخلية رفح - الشق المدني- 5 آلاف و654 معاملة للمواطنين خلال شهر أغسطس 2022م الماضي، من ضمنها إنجاز "1542" معاملة مواليد ووفيات في المحافظة.

وأوضحت إحصائية صادرة عن داخلية رفح أن دائرة الأحوال المدنية أنجزت "2297" معاملة "هويات بدل فاقد وأولي وبطاقات تعريف، بالإضافة إلى تغيير "247" حالة اجتماعية، واستقبال "76" طلب لم شمل.

وأشارت الإحصائية إلى أن دائرة الجوازات في المديرية أتمت "379" معاملة تمديد جوازات وملحقاته، بينما أصدرت "18" معاملة مُلخص تسجيل سكان.

وبيّن التقرير  أنه تم اصدار"395" معاملة تدقيق أحوال مدنية، فيما أنجزت دائرة الشؤون العامة بالمديرية "46" معاملة تخص عمل الجمعيات وترخيصها والتفتيش عليها وإصدار "379" شهادة حُسن سير وسلوك، بينما قدمت دائرة الشئون القانونية "257" استشارة قانونية للمواطنين

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