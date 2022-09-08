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ناقش تطوير اللعبة في غزة

"عياش" يستقبل أمين عام الاتحاد الدولي لكرة القدم - البتر

08 أيلول / سبتمبر 2022 12:53

"عياش" يستقبل أمين عام الاتحاد الدولي لكرة القدم - البتر

غزة- الرأي

استقبل جابر عياش القائم بأعمال المجلس الأعلى للشباب والرياضة، صباح اليوم الخميس، في مجمع فلسطين الرياضي، سايمون بيكر أمين عام الاتحاد الدولي لكرة القدم - البتر، ود. أحمد موسى مدير مكتب الصليب الأحمر في غزة، وفؤاد أبو غليون رئيس جمعية فلسطين لكرة القدم البتر، ونعمان أبو شملة نائب رئيس الجمعية، بحضور نبيل عواجة مدير عام وحدة الرياضة بالمجلس، ومحمد حلس مدير عام وحدة المنشٱت.

وتناول جابر عياش دور المجلس في خدمة لعبة كرة القدم البتر وتقديم الدعم المالي للمنتخب في مشاركته الآسيوية الاخيرة، وتوفير الملاعب والإمكانات والدعم الفني والمعنوي، وشكر سايمون بيكر والصليب الأحمر على دعمهم وتنفيذ البرامج التدريبية لتطوير اللعبة ودعم اللاعبين نفسيا ومعنوياً.

وطالب عياش بتقديم دعم أكبر لاحتضان الشباب المبتورين مع تزايد أعدادهم بسبب العدوان المتواصل من قبل الاحتلال، وأكد على أهمية تنفيذ برامج إعداد للسنوات القادمة لتطوير مستوى اللاعبين والمنتخب.

بينما قدم سايمون بيكر شكره للمجلس الأعلى وتعاونه مع الاتحاد الدولي ومع جمعية فلسطين للبتر، وتحدث عن أهمية تطوير العلاقات الخارجية خاصة مع قطر التي تستضيف ملتقى تدريبي قبل كأس العالم لتطوير كرة القدم البتر، وقال إن عمله خلال الفترة الماضية أثمر عن تعاون أكبر وعلاقات أفضل بين اللاعبين وتوفير كوادر تدريبية وتحكيمية للعبة.

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