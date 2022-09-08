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أوقاف غزة تُنفذ أعمال صيانة في مساجد المحافظة

08 أيلول / سبتمبر 2022 12:56

أوقاف غزة تُنفذ أعمال صيانة في مساجد المحافظة
أوقاف غزة تُنفذ أعمال صيانة في مساجد المحافظة

غزة- الرأي


نفذت مديرية أوقاف غزة أعمال صيانة وتركيب سماعات داخلية ومكبرات صوت لعدد من مساجد المحافظة، وذلك ضمن الخطة السنوية لصيانة المساجد والمحافظة عليها، وترتيبها وتهيئتها للمصلين.


بدوره أوضح رئيس شعبة الصيانة في المديرية أ. محمد عدوان، أن الشعبة تقوم بالإشراف على المساجد وصيانتها وإعداد التقارير الفنية والدورية عن المساجد وفق خطة دائرة الصيانة بالوزارة، منوهاً بأهمية الاهتمام بدور العبادة لما تمثله من حاضنة للعبادات والطاعات المختلفة.


وأشاد بجهود العاملين في تنظيف المساجد ودورهم في إبراز قيمتها وفضلها في المجتمع، داعياً كافة الخادمين في المساجد إلي ضرورة العمل على تنظيفها وترتيبها في كافة الأوقات.

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