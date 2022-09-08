وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية بخانيونس تعزز تعاونها مع جامعة غزة وكالة الرأي الفلسطينية البنك الدولي يختتم الاشراف على مشروع إدارة النفايات الصلبة وكالة الرأي الفلسطينية "الدفاع المدني" يُنفذ 195 مهمة خلال أغسطس شمال غزة وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف غزة تُنفذ أعمال صيانة في مساجد المحافظة وكالة الرأي الفلسطينية "عياش" يستقبل أمين عام الاتحاد الدولي لكرة القدم - البتر وكالة الرأي الفلسطينية "مُديرية داخلية رفح" تُصدر أكثر من 5 آلاف مُعاملة خـلال أغسطس وكالة الرأي الفلسطينية "مُديريات الداخلية" تُصدر 59 ألف معاملة خلال أغسطس وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنظم محاضرة لتجار الذهب والمعادن الثمينة وكالة الرأي الفلسطينية السياحة: استمرارية الاكتشافات الأثرية بالنقب تؤكد الحق التاريخي لفلسطين وكالة الرأي الفلسطينية وكيل وزارة المواصلات يطلع على سير العمل بمركز ترخيص الأقصى
أخبار » الأخبار الحكومية

"الدفاع المدني" يُنفذ 195 مهمة خلال أغسطس شمال غزة

08 أيلول / سبتمبر 2022 01:05

"الدفاع المدني" يُنفذ 195 مهمة خلال أغسطس شمال غزة

غزة- الرأي

طواقم الدفاع المدني بمحافظة شمال غزة تُنفذ 195 مهمة خلال شهر أغسطس من العام 2022 الجاري، تنوعت بين مهام إطفاء وإنقاد وإسعاف ودورات تدريبية ومتابعة للمصانع والمنشآت.

وأوضح تقرير إحصائي وصل موقع "الداخلية" نسخة عنه أن مهام الإطفاء بلغت 77 مهمة، بينما نفذت طواقم الإنقاذ 19 مهمة انقاد وشملت سحب سيارة وإسناد حريق وفتح شقق مغلقة على أطفال.

وأظهر التقرير أن فِرق الإسعاف والطوارئ نفذت 68 مهمة لإنقاذ المواطنين نتيجة الحرائق وحوادث الطرق وحالات مرضية وغيرها ،ونفذ قسم التدريب 4 مهمات تدريب استهدفت طلاب المدارس والمؤسسات ،فيما نفذ قسم  الأمن والسلامة  27 مهمة تنوعت من جولات تفتيش وجولات أمن وسلامة على المصانع والمنشآت والحرف بمحافظة الشمال.

الجدير ذكره، أن طواقم الدفاع المدني على مدار الساعة على أهبة الاستعداد لتلبية استغاثت ونداءات المواطنين على الرقم المجاني 102

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رسالة ماجستير ترصد أثر السرد في تلقي الأخبار

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟