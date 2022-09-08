"الدفاع المدني" يُنفذ 195 مهمة خلال أغسطس شمال غزة

غزة- الرأي

طواقم الدفاع المدني بمحافظة شمال غزة تُنفذ 195 مهمة خلال شهر أغسطس من العام 2022 الجاري، تنوعت بين مهام إطفاء وإنقاد وإسعاف ودورات تدريبية ومتابعة للمصانع والمنشآت.

وأوضح تقرير إحصائي وصل موقع "الداخلية" نسخة عنه أن مهام الإطفاء بلغت 77 مهمة، بينما نفذت طواقم الإنقاذ 19 مهمة انقاد وشملت سحب سيارة وإسناد حريق وفتح شقق مغلقة على أطفال.

وأظهر التقرير أن فِرق الإسعاف والطوارئ نفذت 68 مهمة لإنقاذ المواطنين نتيجة الحرائق وحوادث الطرق وحالات مرضية وغيرها ،ونفذ قسم التدريب 4 مهمات تدريب استهدفت طلاب المدارس والمؤسسات ،فيما نفذ قسم الأمن والسلامة 27 مهمة تنوعت من جولات تفتيش وجولات أمن وسلامة على المصانع والمنشآت والحرف بمحافظة الشمال.

الجدير ذكره، أن طواقم الدفاع المدني على مدار الساعة على أهبة الاستعداد لتلبية استغاثت ونداءات المواطنين على الرقم المجاني 102