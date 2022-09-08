البنك الدولي يختتم الاشراف على مشروع إدارة النفايات الصلبة

خان يونس- الرأي

أثنى د. علاء البطة رئيس مجلس إدارة النفايات الصلبة، رئيس بلدية خانيونس، على كافة المساهمين في رسم لوحة الجمال في محافظات قطاع غزة، والتي كان لها الأثر الطيب والجميل في المحافظة على الجوانب الصحية والبيئية ودرء المخاطر الوشيكة، وكذلك مساندة عمل البلديات في الميدان.

جاء ذلك، خلال اختتام البنك الدولي مهمة الإشراف على التنفيذ (Implementation Supervision Mission ) بهدف تقييم وضع قطاع النفايات الصلبة في قطاع غزة وانجازات فريق عمل مشروع إدارة النفايات الصلبة والتي أستمرت من تاريخ 29/8/2022 وحتي تاريخ 8/9/2022 ، وتضمنت عدة لقاءات عبر الزوم وجولات ميدانية لمواقع العمل .



وافتتحت الجولة بمراجعة كافة أنشطة مشروع أدارة النفايات الصلبة الممول من البنك الدولي وأيضا مشروع إغلاق مكب دير البلح، ومناقشة نظام معالجة العصارة.

كما وشارك مجلس الخدمات المشترك ، باستعراض كافة الخدمات التي يقدمها المجلس للبلديات وعرض أهم إنجازات مشروع إدارة النفايات الصلبة الذي تم تنفيذه في جنوب قطاع غزة.

وتم خلالها عرض مناقشة نتائج التقييم المالي والتوصيات فيما يخص إدارة النفايات الصلبة في المجلس والبلديات الأعضاء، والتي تم إعدادها من قبل مكتب الرؤية الشاملة للهندسة والإرادة جلوبال فيجن للاستشارات" Global Vision Consultants" ، ضمن مشروع "تقديم الدعم الفني والمالي للمجلس والبلديات الأعضاء" عبر صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية.

فيما تم استعراض الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع إدارة النفايات من خلال السوشل ميديا ، وكذلك مناقشة تقرير AFA ومراجعة أنشطة المشروع كافة .

و تفقد البنك الدولي كلا من مجلس الخدمات المشترك لمحافظتي غزة والشمال ومكب جحر الديك ومكب دير البلح ومكب النمساوي ومحطة ترحيل رفح ومحطة معالجة النفايات الطبية وذلك للاطلاع على متابعة مسارات العمل، وكان برفقتهم كلا من م. نور الدين المدهون، مدير وحدة تطوير وضمان مشروع إدارة النفايات الصلبة في صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية وفريق عمل الصندوق، و م. طارق الهباش، المدير التنفيذي للمجلس وفريق عمل المجلس، والاستشاري د. علي برهوم ورئيس بلدية دير البلح أ. دياب الجرو.



وفي ختامها تم عقد ورشة عمل عبر الزوم لمناقشة المساعدة الفنية التي يقدمها GPRBA لقطاع النفايات الصلبة بحضور كافة الأطراف المعنية.

وشكر البطة، جميع الشركاء والجهات الدولية المانحة وفريق عمل المشروع على ما يبذلوه من جهد وعطاء من أجل خدمة المجلس والمجتمع المحلي.