التنمية الاجتماعية بخانيونس تعزز تعاونها مع جامعة غزة

خان يونس- الرأي

استقبل مدير مديرية التنمية الاجتماعية خانيونس أ.سامي البراهمة، وفدًا من جامعة غزة برئاسة الدكتور حاتم العسولي مدير الجامعة فرع الجنوب ،حيث عبر عن فخره واعتزازه وتقديره للخدمات المقدمة من وزارة التنمية الاجتماعية .



وأكد الوفد على حرص جامعة غزة على توطيد علاقات التعاون المشترك مع مختلف الوزارات ومؤسسات المجتمع الفلسطيني وخاصة وزارة التنمية الاجتماعية.



من جانبه رحب أ.سامي البراهمه مدير مديرية التنمية الاجتماعية خانيونس بخان يونس،بالوفد متمنياً له وللجامعة دوام التوفيق والنجاح. واتفق الطرفان على مزيد من التنسيق والتعاون سويا من أجل خدمة الحالات الفقيرة من شعبنا الفلسطيني