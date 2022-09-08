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التنمية الاجتماعية بخانيونس تعزز تعاونها مع جامعة غزة

08 أيلول / سبتمبر 2022 01:22

مديرية التنمية الاجتماعية في خانيونس تستقبل وفدًا من جامعة غزة
مديرية التنمية الاجتماعية في خانيونس تستقبل وفدًا من جامعة غزة

 خان يونس- الرأي

 استقبل مدير مديرية التنمية الاجتماعية خانيونس أ.سامي البراهمة، وفدًا من جامعة غزة  برئاسة الدكتور حاتم العسولي مدير الجامعة فرع الجنوب ،حيث عبر عن فخره واعتزازه وتقديره للخدمات المقدمة من وزارة التنمية الاجتماعية .


وأكد الوفد على حرص جامعة غزة على توطيد علاقات التعاون المشترك مع مختلف الوزارات  ومؤسسات  المجتمع الفلسطيني وخاصة وزارة التنمية الاجتماعية. 


من جانبه رحب أ.سامي البراهمه مدير مديرية التنمية الاجتماعية خانيونس بخان يونس،بالوفد  متمنياً له وللجامعة دوام التوفيق والنجاح. واتفق الطرفان على مزيد من التنسيق والتعاون سويا من أجل خدمة الحالات الفقيرة من شعبنا الفلسطيني

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