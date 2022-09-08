الشرطة المجتمعية تنهي "13"خلافاً مالياً في محافظات قطاع غزة

غزة- الرأي

أنهت الشرطة المجتمعية في محافظات قطاع غزة "13" خلافاً مالياً بقيمة "47" ألف شيكل، وذلك على خلفية معاملات بيع وشراء تجارية، وديون شرعية بين عدد من المواطنين.

وذكرت الشرطة المجتمعية في محافظة رفح أنها أنهت "7" خلافات مالية بقيمة "18" ألف، و"850" شيكل وذلك على خلفية معاملات بيع وشراء، بالإضافة إلى مبالغ ديون شرعية بين أطراف الخلاف.

وأشارت الشرطة المجتمعية إلى إنهائها ثلاثة خلافات في محافظة الوسطى، تقدر قيمتها بمبلغ "9650" شيكل على خلفية معاملات تجارية بين المواطنين.

وفي السياق ذاته، أنهت الشرطة المجتمعية في مركز شرطة الشيخ رضوان بمحافظة غزة "3" خلافات مالية بقيمة "2400" دينار، ومبلغ "7100" شيكل وذلك على خلفية قضايا مالية محالة من النيابة العامة بين الأطراف في قضايا مختلفة.

ولفتت إلى أنه تم تحويل ملفات جميع القضايا للجهات المختصة بهدف إنهائها بشكل قانوني وكتابة التعهدات اللازمة.