وزارة التنمية الاجتماعية توقع اتفاقية مع جامعة غزة

غزة- الرأي



زار وفد من وزارة التنمية الاجتماعية تمثل في أ. لؤي المدهون مفوض عام وزارة التنمية الاجتماعية , وأ. عزيزة الكحلوت المتحدث الرسمي باسم الوزارة , جامعة غزة لتوقيع اتفاقية تعاون تضمن حصول الطلبة المستفيدين من وزارة التنمية الاجتماعية منحة دراسية بقية (25%) من الرسوم الدراسية مما يسهل على هذه الفئة التي تعاني من الوضع الاقتصادي تلقي تعليمهم الجامعي.



بدوره رحب د. حسن أبو جراد رئيس الجامعة بالوفد الزائر مؤكداً على حرص الجامعة على مساعدة كافة الفئات المجتمعية لاسيما الفئات التي تعاني من الوضع الاقتصادي الصعب، معبراُ عن سعادته بالاتفاقية شاكراً لجهود وزارة التنمية الاجتماعية في مساعدة الأسر الفقيرة.



بدوره هنأ المدهون مفوض عام وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور حسن أبو جراد برئاسة الجامعة وأكد على حرص الوزارة للتعاون مع الجامعة في كافة المجالات موضحاً أهمية مساعدة الطلبة الناجحين في الثانوية العامة غير المسجلين في الجامعات بسبب وضعهم الاقتصادي, شاكراً جامعة غزة على اطلاقها مبادرة التعليم حق للجميع مما يساعد الطلبة في الالتحاق بالتعليم الجامعي , ومؤكداً أن الوزارة ستكون شريكة في مساعدتهم ومساعدة أسرهم وأن الوزارة لن تدخر جهداً في الوصول الى كافة الجهات لضمان مساعدتهم.



وحضر مراسم توقيع الاتفاقية م. إيهاب العالول نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية وعدد من كوادر الوزارة.