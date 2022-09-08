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وزارة الأسرى تزور عدداً من عوائل الأسرى في محافظة الوسطى

08 أيلول / سبتمبر 2022 01:57

وزارة الأسرى تزور عدداً من عوائل الأسرى في محافظة الوسطى
وزارة الأسرى تزور عدداً من عوائل الأسرى في محافظة الوسطى

الوسطى-الرأي

زار فريق عمل دائرة الرعاية والإرشاد بوزارة الأسرى، أربعة أسرى من محافظة الوسطى، ضمن برنامج زيارات ذوي الأسرى الذي تشرف عليه وترعاه الوزارة للاطمئنان والتواصل الدائم مع ذوي الأسرى.

وشارك في الزيارة كل من الأخصائيين أ. روند الحداد و أ. علا النباهين.

حيث تمثلت الجولة بزيارة عائلة الأسير عوض زكي محمد الصعيدي (44) عام والمعتقل منذ 1222004م والمحكوم 19 عام.

كما قام فريق العمل بزيارة عائلة الأسير فادى هشام احمد ابو السبح (38) عام والمعتقل منذ 1852019م والمحكوم 5 سنوات ولديه 4 أبناء.

بالإضافة لزيارة ميدانية لعائلة الأسير ناهض فرج جزوع الاقرع (54) عام وهو متزوج ولديه 4 أبناء، والمعتقل منذ 2472007م و المحكوم مؤبد.

كما قام فريق العمل بزيارة عائلة الأسير فارس محمد عيد العصار (41) عام، ومعتقل منذ 732006م و المحكوم مؤبد. 

يذكر أن عدد أسرى قطاع غزة داخل السجون ما يقارب من (220) أسير موزعين على مختلف محافظات قطاع غزة.

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