الزراعة تُرجّح إنتاج 2200 طن من الجوافة الموسم الحالي

غزة- الرأي



قدرت وزارة الزراعة مساحات انتاج محصول الجوافة في مناطق غزة الموسم الحالي 2022 نحو( 2200 طن).

وبيّن م. محمد أبو عودة، رئيس قسم البستنة الشجرية أنّ إجمالي المساحة المزروعة بالجوافة (1710) دونمًا؛ مساحة المثمرة منها (1160) دونمًا، وغير المثمرة (550) دونمًا.

وأشار إلى أنّ أصناف الجوافة المزروعة في غزة، هي الهندية، والبلدية، والمصرية، والبندوف، وتتكاثر بعدة طرق منها، التكاثر بالبذرة، التكاثر بالعُقل، والتكاثر بالتطعيم.

وأوضح أبو عودة إلى أنّ الجوَّافة تجود في معظم الأراضي بشرط أن تكون جيدة الصرف والتهوية، منبهًا إلى أنّ منطقة المواصي تميّزت قبل عشر سنوات بنجاح زراعة الجوافة، إذ كان الإنتاج منها يُصدّر إلى الأردن ويُسوّق في الضفة الغربية، لكنّ الإنتاج تراجع بسبب عراقيل الاحتلال على المعابر وارتفاع ملوحة المياه والتغيرات المناخية.

وبيّن أنّ أشجار الجوافة تنمو تحت ظروف مناخية ونطاقات بيئية متباينة، ولكنّ نموها يتأثر كثيرًا بانخفاض درجات الحرارة، وبصفة عامة تتحمل أشجارها انخفاض درجات الحرارة حتى 5 درجات مئوية.