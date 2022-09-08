وكالة الرأي الفلسطينية وكيل وزارة الاقتصاد يجتمع بلجنة إعادة إعمار القطاعات الاقتصادية وكالة الرأي الفلسطينية لجنة تجويد العمل الحكومي بتعليم الشمال تناقش المرحلة المقبلة وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تفتتح دورة " الرقابة والتدقيق في المؤسسات الحكومية" وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تُرجّح إنتاج 2200 طن من الجوافة الموسم الحالي وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تزور عدداً من عوائل الأسرى في محافظة الوسطى وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التنمية الاجتماعية توقع اتفاقية مع جامعة غزة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يحتجز ناشطا وثلاثة صحفيين في الخليل وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة المجتمعية تنهي "13"خلافاً مالياً في محافظات قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية بخانيونس تعزز تعاونها مع جامعة غزة وكالة الرأي الفلسطينية البنك الدولي يختتم الاشراف على مشروع إدارة النفايات الصلبة
أخبار » الأخبار الحكومية

الزراعة تُرجّح إنتاج 2200 طن من الجوافة الموسم الحالي

08 أيلول / سبتمبر 2022 02:05

الزراعة تُرجّح إنتاج 2200 طن من الجوافة الموسم الحالي
الزراعة تُرجّح إنتاج 2200 طن من الجوافة الموسم الحالي

غزة- الرأي


قدرت وزارة الزراعة مساحات انتاج محصول الجوافة في مناطق غزة الموسم الحالي 2022 نحو( 2200 طن).

وبيّن م. محمد أبو عودة، رئيس قسم البستنة الشجرية أنّ إجمالي المساحة المزروعة بالجوافة (1710) دونمًا؛ مساحة المثمرة منها (1160) دونمًا، وغير المثمرة (550) دونمًا.

وأشار إلى أنّ أصناف الجوافة المزروعة في غزة، هي الهندية، والبلدية، والمصرية، والبندوف، وتتكاثر بعدة طرق منها، التكاثر بالبذرة، التكاثر بالعُقل، والتكاثر بالتطعيم.

 وأوضح أبو عودة إلى أنّ الجوَّافة تجود في معظم الأراضي بشرط أن تكون جيدة الصرف والتهوية، منبهًا إلى أنّ منطقة المواصي تميّزت قبل عشر سنوات بنجاح زراعة الجوافة، إذ كان الإنتاج منها يُصدّر إلى الأردن ويُسوّق في الضفة الغربية، لكنّ الإنتاج تراجع بسبب عراقيل الاحتلال على المعابر وارتفاع ملوحة المياه والتغيرات المناخية.

 وبيّن أنّ أشجار الجوافة تنمو تحت ظروف مناخية ونطاقات بيئية متباينة، ولكنّ نموها يتأثر كثيرًا بانخفاض درجات الحرارة، وبصفة عامة تتحمل أشجارها انخفاض درجات الحرارة حتى 5 درجات مئوية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رسالة ماجستير ترصد أثر السرد في تلقي الأخبار

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟