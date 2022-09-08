الزراعة تفتتح دورة " الرقابة والتدقيق في المؤسسات الحكومية"

غزة- الرأي

افتتحت دائرة التدريب ووحدة الرقابة الداخلية في وزارة الزراعة بالتعاون مع ديوان الموظفين العام دورة متخصصة بعنوان:"الرقابة والتدقيق في المؤسسات الحكومية" وذلك في مقر مركز التدريب والتطوير التابع لها.

وحضر افتتاح الدورة، كل من أ.شكري النجار مدير وحدة الشكاوي،و أ.سامي النخالة مدير دائرة التدريب بوزارة الزراعة وأ.رولا مطر ممثلا عن الادارة العامة للتنمية البشرية في الديوان اضافة لمدرب الدورة أ.سعاد الدعالسة.

بدوره، رحب النخاله بكافة المشاركين،مقدما شكره لديوان الموظفين على التعاون الكبير في تنفيذ الدورة، متمنياَ للجميع الاستفادة من التدريب وتحقيق هدفهم من المشاركة فيها لتطوير العمل وتجويده.



من جانبه تحدث النجار عن أهمية التدريب بشكل عام وفي مجال التدقيق والرقابة بشكل خاص لتجويد العمل وفق الادارة والتخطيط السليم، مقدما شكره لديوان الموظفين على جهدهم الكبير والمقدر في هذا الاتجاه.

وثمنت رولا مطر دور وزارة الزراعة في تسهيل العمل التدريبي وانجاحه.وأكدت استعداد الديوان ا للتعاون المستمر و البناء والهادف بما يحقق خطط الوزارة التطويرية للموظفين.

وتتمحور الدورة في عدة نقاط أهمها،تعريف بالرقابة والقوانين الناظمة،و النظام المالي،اضافة لعمل التقارير الرقابية، قوانين الخدمة المدنية ذات العلاقة،و ديوان الرقابة وعلاقتها بالرقابة داخل الوزارات .

وتستهدف الدورة جميع العاملين في وحدة الرقابة الداخلية والشكاوي بالوزارة،والاداريين والمحاسبين والمهتمين من العاملين بالوزارة في المديرات وادارات ووحدات الوزارة.