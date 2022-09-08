لجنة تجويد العمل الحكومي بتعليم الشمال تناقش المرحلة المقبلة

غزة- الرأي

ناقشت لجنة تجويد العمل الحكومي بمديرية التربية والتعليم في شمال غزة، آليات عملها خلال المرحلة المقبلة بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة التي يرأسها مدير الدائرة الإدارية أ. جواد صالحة بحضور أعضائها رؤساء أقسام الأنشطة الطلابية، والامتحانات، والعلاقات العامة والإعلام، والتخطيط، والإدارات المدرسية، والجودة والتراخيص، واللوازم.

ورحب أ. صالحة بالحضور كافة، مؤكداً أن عمل هذه اللجنة يأتي استكمالاً للدور المهم الذي أدته خلال العام الدراسي المنصرم والذي بموجبه حصلت مديرية شمال غزة على المركز الأول على مستوى المؤسسات الحكومية في قطاع غزة في المسابقة الحكومية في مجال خدمة الجمهور.

واستعرض أ. صالحة جملة من الإجراءات التي اتخذتها المديرية في سبيل الارتقاء بالخدمة المقدمة للجمهور منذ مطلع العام الدراسي الحالي، وذلك في سبيل التخفيف عن كاهل المراجعين تحقيقاً لرؤية المديرية التي اتخذت من مقولة: (خدمة الجمهور عبادة نتقرب بها إلى الله) شعاراً لها ومنهاج حياة.

كما تطرق أ. صالحة إلى المسابقة التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم مؤخراً؛ لاختيار أفضل ثلاثة مدارس (ذكور) وثلاثة مدارس (إناث) على مستوى المديريات، في خدمات الجمهور واستقبال الطلبة خلال انطلاق العام الدراسي الحالي، متمنيا التوفيق والتميز لمدارس المديرية كافة.

من ناحيتهم، قدّم أعضاء اللجنة رؤيتهم حول السبل والآليات والإجراءات التي من شأنها الوصول إلى أفضل خدمة تليق بجمهور المديرية على طريق تحقيق الرضى العام عن الأداء الحكومي.



يشار إلى أن مديرية شمال غزة وفي ضوء مخرجات عمل اللجنة العليا لتجويد العمل الحكومي في وزارة التعليم، شرعت بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد، بتشكيل لجان فرعية لتجويد العمل الحكومي في المدارس على أن تتكون من مدير المدرسة (رئيساً) وعضوية كلاً من: المرشد التربوي، والمنسق الإعلامي، وعدد (2) معلم، على أن يكون من بين مهامها نشر ثقافة الجودة والتميز في المدرسة، وتنفيذ خطط تجويد العمل في المدرسة، وتحسين وتطوير الخدمة المقدمة للجمهور.



