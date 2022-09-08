وكيل وزارة الاقتصاد يجتمع بلجنة إعادة إعمار القطاعات الاقتصادية

غزة- الرأي



اجتمع وكيل وزارة الاقتصاد الوطني م. عبد الفتاح الزريعي، بأعضاء لجنة إعادة اعمار القطاعات الاقتصادية، التي تضم الغرف التجارية والاتحادات الصناعية واتحاد المقاولين.



وأكد الزريعي خلال الاجتماع، أن الوزارة بصدد الانتهاء من عملية الارشفة الالكترونية لكافة القطاعات الصناعية التي تضررت خلال الحروب المتتالية على قطاع غزة.



واستمع الزريعي لجهود لجنة إعادة اعمار القطاعات الاقتصادية واتصالاتها مع الجهات المانحة لتفعيل هذا الملف وتعويض المتضررين.



وأوضحت اللجنة أنها تبذل جهودا كبيرة في التواصل مع دول عربية وأجنبية ومانحين لتدعم هذه القطاعات الاقتصادية المتضررة بفعل الحروب والحصار.



وأشارت إلى قيامها بحصر بيانات المتضررين من عام 2007 وحتى يومنا هذا ليتم استفادتهم من أي منح تساهم في عودة عملهم من جديد.