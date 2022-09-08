وكالة الرأي الفلسطينية وكيل وزارة الاقتصاد يجتمع بلجنة إعادة إعمار القطاعات الاقتصادية وكالة الرأي الفلسطينية لجنة تجويد العمل الحكومي بتعليم الشمال تناقش المرحلة المقبلة وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تفتتح دورة " الرقابة والتدقيق في المؤسسات الحكومية" وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تُرجّح إنتاج 2200 طن من الجوافة الموسم الحالي وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تزور عدداً من عوائل الأسرى في محافظة الوسطى وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التنمية الاجتماعية توقع اتفاقية مع جامعة غزة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يحتجز ناشطا وثلاثة صحفيين في الخليل وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة المجتمعية تنهي "13"خلافاً مالياً في محافظات قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية بخانيونس تعزز تعاونها مع جامعة غزة وكالة الرأي الفلسطينية البنك الدولي يختتم الاشراف على مشروع إدارة النفايات الصلبة
أخبار » الأخبار الحكومية

المالية: بدء تسديد رسوم طلاب جامعة فلسطين من المستحقات

08 أيلول / سبتمبر 2022 02:23

المالية تعلن عن تسديد رسوم طلاب جامعة فلسطين من المستحقات
المالية تعلن عن تسديد رسوم طلاب جامعة فلسطين من المستحقات

أعلنت وزارة المالية عن فتح باب التسجيل لتسديد جزء من رسوم الفصل الدراسي الأول لعام 2023/2022 من مستحقات الموظفين لذويهم من طلاب جامعة فلسطين من خلال موقع الوزارة الالكتروني.

ولفتت الوزارة  إلى أن التسجيل سيبدأ  من يوم الأحد الموافق 2022/09/18 حتى 23/10/2022.

وأوضحت أن المستفيدين من التسجيل هم  (الموظف نفسه، أب، أم، أخ, أخت، ابن، ابنه، زوج، زوجة).

كما أضافت أن من ضمن المستفيدين من التسجيل  طلبة الدبلوم والبكالوريس مبلغ 600 شيكل فقط.

فيما يستفيد الخريجين وطلبة الصيدلة والهندسة من طلبة البكالوريوس  بمبلغ 1000 شيكل فقط.

وبشأن طلبة الدراسات العليا وطلبة طب الأسنان يستفيديون بمبلغ 1500 شيكل فقط.

ولفتت إلى أنه للتسجيل يرجى الدخول الموحد على موقع وزارة المالية www.mof.gov.ps ومن ثم الدخول إلى (خدمات الجمهور-نظام التسجيل الموحد – تسديد الرسوم الجامعية).

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رسالة ماجستير ترصد أثر السرد في تلقي الأخبار

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟