المالية: بدء تسديد رسوم طلاب جامعة فلسطين من المستحقات

أعلنت وزارة المالية عن فتح باب التسجيل لتسديد جزء من رسوم الفصل الدراسي الأول لعام 2023/2022 من مستحقات الموظفين لذويهم من طلاب جامعة فلسطين من خلال موقع الوزارة الالكتروني.

ولفتت الوزارة إلى أن التسجيل سيبدأ من يوم الأحد الموافق 2022/09/18 حتى 23/10/2022.

وأوضحت أن المستفيدين من التسجيل هم (الموظف نفسه، أب، أم، أخ, أخت، ابن، ابنه، زوج، زوجة).

كما أضافت أن من ضمن المستفيدين من التسجيل طلبة الدبلوم والبكالوريس مبلغ 600 شيكل فقط.

فيما يستفيد الخريجين وطلبة الصيدلة والهندسة من طلبة البكالوريوس بمبلغ 1000 شيكل فقط.

وبشأن طلبة الدراسات العليا وطلبة طب الأسنان يستفيديون بمبلغ 1500 شيكل فقط.

ولفتت إلى أنه للتسجيل يرجى الدخول الموحد على موقع وزارة المالية www.mof.gov.ps ومن ثم الدخول إلى (خدمات الجمهور-نظام التسجيل الموحد – تسديد الرسوم الجامعية).