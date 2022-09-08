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المالية تنظم حفلاً لتخريج المتدربين في البرمجة وهندسة الحاسوب

08 أيلول / سبتمبر 2022 02:27

المالية تنظم حفلاً لتخريج المتدربين في البرمجة وهندسة الحاسوب
المالية تنظم حفلاً لتخريج المتدربين في البرمجة وهندسة الحاسوب

غزة- الرأي

نظمت وزارة المالية حفل لتخريج دورة تدريبية لطلبة الجامعات الفلسطينية المشاركين في البرنامج التدريبي بالوزارة، والذي امتد إلى 75 ساعة تدريبية. 

وأوضح مدير عام التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي بالوزارة د.محمود مهاني أن هذا البرنامج التدريبي يأتي انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية لوزارة المالية تجاه المجتمع الفلسطيني، مؤكداً حرص وزارته تعزيز التعاون مع الجامعات الفلسطينية وإطلاق البرامج التدريبية التي تصقل مهارات الطلبة.

وبين مدير عام الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات م.محمد أبو صفية أن هذا البرنامج يهدف إلى تطوير مهارات المتدربين في مجال البرمجة وهندسة الحاسوب، وتوجيههم للعمل في سوق للعمل المحلي والدولي.

كما أشاد مسؤول التدريب في الوزارة أ. تامر الأغا بالطلبة المتدربين والذين أبدوا حرصهم في الاستفادة من البرنامج التدريبي التي نظمته الوزارة، لافتاً إلى أن وزارة المالية تحرص على استدامة البرنامج التدريبي، وزيادة التعاون مع الجامعات المحلية.

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