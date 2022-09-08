الاحتلال يفرج عن أسير من بيت حانون بعد اعتقال 20 عامًا

غزة- الرأي

قالت وزارة الأسرى في غزة، إن قوات الاحتلال أفرجت اليوم الخميس، عن الأسير زكريا محمد الكفارنة من مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأضافت الوزارة، أن الاحتلال أفرج عن الأسير الكفارنة بعد اعتقال دام 20 عامًا.