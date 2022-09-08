الاحتلال يفرج عن أسير من بيت حانون بعد اعتقال 20 عامًا

قالت وزارة الأسرى في غزة، إن قوات الاحتلال أفرجت اليوم الخميس، عن الأسير زكريا محمد الكفارنة من مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة.
وأضافت الوزارة، أن الاحتلال أفرج عن الأسير الكفارنة بعد اعتقال دام 20 عامًا.
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08 أيلول / سبتمبر 2022 02:28
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