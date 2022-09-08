وكالة الرأي الفلسطينية وكيل وزارة الاقتصاد يجتمع بلجنة إعادة إعمار القطاعات الاقتصادية وكالة الرأي الفلسطينية لجنة تجويد العمل الحكومي بتعليم الشمال تناقش المرحلة المقبلة وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تفتتح دورة " الرقابة والتدقيق في المؤسسات الحكومية" وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تُرجّح إنتاج 2200 طن من الجوافة الموسم الحالي وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تزور عدداً من عوائل الأسرى في محافظة الوسطى وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التنمية الاجتماعية توقع اتفاقية مع جامعة غزة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يحتجز ناشطا وثلاثة صحفيين في الخليل وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة المجتمعية تنهي "13"خلافاً مالياً في محافظات قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية بخانيونس تعزز تعاونها مع جامعة غزة وكالة الرأي الفلسطينية البنك الدولي يختتم الاشراف على مشروع إدارة النفايات الصلبة
أخبار » الأخبار الحكومية

الاحتلال يفرج عن أسير من بيت حانون بعد اعتقال 20 عامًا

08 أيلول / سبتمبر 2022 02:28

لحظة الإفراج عن الأسير الكفارنة
لحظة الإفراج عن الأسير الكفارنة

غزة- الرأي

قالت وزارة الأسرى في غزة، إن قوات الاحتلال أفرجت اليوم الخميس، عن الأسير زكريا محمد الكفارنة من مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأضافت الوزارة، أن الاحتلال أفرج عن الأسير الكفارنة بعد اعتقال دام 20 عامًا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رسالة ماجستير ترصد أثر السرد في تلقي الأخبار

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟