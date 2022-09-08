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إثر تجدد الإشكالية

الشرطة: نعمل على إنهاء خلاف فتاتي عائلة "الطويل" ووالدهما

08 أيلول / سبتمبر 2022 03:14

الشرطة لدى متابعتها قضية عائلة الطويل
الشرطة لدى متابعتها قضية عائلة الطويل

غزة - الرأي

أفادت المديرية العامة للشرطة، بأنها تبذل جهودا لإنهاء الخلاف العائلي بين فتاتي عائلة الطويل ووالدهما بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة إثر تجدد الإشكالية بينهما. 

وقالت المديرية في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إنها تفاجأت صباح اليوم بمغادرة الفتاتين منزل العائلة مرة أخرى، إثر ادعاء استمرار والدهما بتعنيفهما وتقييد حريتهما، وقد توجهتا إلى الشرطة التي وفّرت مأوى مؤقتاً لهما في مؤسسة "بيت الأمان".

وأضافت أن وجهاء عائلة الفتاتين أبلغوها بعدم تمكنهم من السيطرة على الخلاف نتيجة عدم استجابة والد الفتاتين لأي حل.

وأشارت المديرية، إلى أن الجهات المختصة لديها تواصل جهودها مع الجهات ذات العلاقة؛ من أجل حل قضية الخلاف العائلي بين فتاتين ووالدهما من عائلة "الطويل".

وكانت قيادة الشرطة وجهت الجهات المختصة لديها للعمل على حلّ الخلاف، وقد باشرت الشرطة المجتمعية جهودها مع وجهاء العائلة وأحد المراكز النسوية، ما أثمر في حينه بحل الخلاف وقرار الفتاتين العودة إلى بيت العائلة بكفالة مختار العائلة وعمّ الفتاتين بما يضمن بيئة آمنة لهما.

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