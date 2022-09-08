التعليم: عقد امتحان وظيفة معلم بالكويت السبت

غزة - الرأي

أعلنت وزارة التربية والتعليم في غزة، عن عقد الامتحان التحريري للمتقدمين لوظيفة معلم للعمل في دولة الكويت يوم السبت المقبل.

ودعت الوزارة، المتقدمين المقبولة طلباتهم التوجه إلى منتجع بلو بيتش غزة - شارع المخابرات، يوم السبت لتقديم الامتحان التحريري مصطحبين الهوية الشخصية، حيث ستعقد الامتحانات بحضور وفد وزارة التعليم الكويتية وفق الجدول التالي:

- اختبار الرياضيات (المجموعة الأولى) يوم السبت 10 سبتمبر 2022 الساعة 9:00 صباحاً

- اختبار العلوم يوم السبت 10 سبتمبر 2022 الساعة 10:30 صباحاً

- اختبار اللغة الإنجليزية يوم السبت 10 سبتمبر 2022 الساعة 11:30 صباحاً

- اختبار اللغة الفرنسية يوم السبت 10 سبتمبر 2022 الساعة 1:00 ظهراً

- اختبار الرياضيات (المجموعة الثانية) يوم السبت 10 سبتمبر 2022 الساعة 2:00 ظهراً

- يوم الأحد 11 سبتمبر 2022 مقابلات الساعة 8:00 صباحاً

- يوم الإثنين 12 سبتمبر 2022 مقابلات الساعة 8:00 صباحاً

- يوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 مقابلات الساعة 8:00 صباحاً

- يوم الأربعاء 14 سبتمبر 2022 إجراءات إدارية الساعة 8:00 صباحاً

يوم الأربعاء 14 سبتمبر 2022 مغادرة قطاع غزة الساعة 12:00 صباحاً

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم عقد المقابلات للناجحين في الاختبار التحريري على مدار ثلاثة أيام متواصلة تبدأ من يوم الأحد 11 سبتمبر 2022 وتنتهي مساء يوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022.

وذكرت أن إجراءات التعاقد مع الناجحين في المقابلات ستتم مباشرة في ذات اليوم، وعلى المتقدمين احضار الوثائق التالية:

- الشهادات الجامعية وكشف العلامات

- جواز السفر ساري المفعول.

- صورة عن الهوية الشخصية.

- صورة عن شهادة الميلاد.

- السيرة الذاتية.

- شهادات الخبرة إن وجدت

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