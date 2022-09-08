غزة: تكريم أعضاء النيابة المشاركين ببرنامج "قادة العدالة"

غزة - الرأي

كرّمت النيابة العامة، والمعهد العالي للقضاء الفلسطيني في غزة، اليوم الخميس، أعضاء النيابة العامة المشاركين في برنامج (قادة العدالة).

وحضر حفل التكريم النائب العام المستشار د. محمد النحال، ووكيل وزارة العدل ورئيس مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء المستشار أحمد الحتة، ورئيس المكتب الفني في النيابة العامة المستشار صلاح الدريوي، ورئيس محكمة الجنايات الكبرى المستشار القاضي سامي الأشرم، وقاضي محكمة البداية المستشار القاضي حسام دكة.

وأعرَبَ النائب العام، خلال كلمته، عن عظيم فخره بقادة المستقبل الخرّيجين المُحتفَى بهم، وشكر القائمين على هذا البرنامج الرائد، خاصّاً بشكره سلفه المؤسس، رئيس المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام السابق المستشار ضياء الدين المدهون، والذي كان له فضل السبق بوضع اللبنات الأولى وإطلاق هذا البرنامج الذي أُتيت ثماره اليوم.

وأكد على الدور الريادي للمعهد العالي للقضاء وسعيه الدائم للارتقاء بالمستوى المعرفي والمهاري لجميع رجالات منظومة العدالة، والذي يعود بالسموّ والرفعة للعدل والقانون في ربوع البلاد.

وبدَوره، أشاد المستشار الحتة بهذا البرنامج وطلابه الخرّيجين، كونه يُعَد المسار الصحيح لإعداد قادة المستقبل، الذين يُلقى على عاتقهم مهمة صَون الحقوق وإرجاعها لأصحابها، وقيام دولة العدل والقانون.

من جهته، توجه المستشار الأشرم بعبارات الاعتزاز على سير البرنامج انتهاءً بجني ثماره بتخريج المشاركين فيه، باعتباره نقلة نوعية في حياة عضو النيابة المهنية، وتقدم بجزيل شكره لوكيل النيابة أ. معين الوحيدي؛ كونه صاحب المبادرة لهذا البرنامج المتميز.

وخلال كلمة الخريجين، أوضح وكيل النيابة أ. معين الوحيدي، أن فكرة هذا البرنامج لم تكن وليدة اللحظة، بقدر ما هي تتمّة لرؤى النيابة العامة في النهوض بالمورد البشري المكوّن لها، وأضاف أن هذا البرنامج يتساوَق مع الاتجاهات المؤسسية الحديثة التي تعتمد على إدماج المورد البشري في صياغة سياساتها، وتعتزم على رفدهم بمقوّمات إدارية وقيادية، وربطها في تخصصهم الأصيل، وأكد أن عضو النيابة المميز هو الذي يجمع بين الإدارة والقانون مع كاريزماٍ قياديةٍ مؤثرة.

وفي نهاية الحفل، تم تكريم السادة المستشارين القائمين على البرنامج، وتوزيع الشهادات على أعضاء النيابة الخريجين المشاركين في البرنامج.