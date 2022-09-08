"الصحة" تعلن نجاح أولى عمليات زراعة القرنية بأيدٍ محلية

غزة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن نجاح فريق طبي جراحي محلي بمستشفى العيون بمدينة غزة من إجراء أول عملية زراعة قرنية لامرأة فلسطينية كانت تعاني من فقدان الرؤية بإحدى عينيها وذلك للمرة الأولى بعد إطلاقها البرنامج الوطني لزراعة القرنية نهاية شهر آب الماضي.

وقال استشاري جراحة العيون ورئيس الفريق الطبي المتخصص في زراعة القرنية في مستشفى العيون د. حسام داود، إن جميع المؤشرات الحيوية خلال العملية، تدل على الاستجابة الجيدة للسيدة التي تم إجراء العملية لها.

وثمن د. داود المتابعة والدعم الكبيرين اللذين حظي بهما الفريق الجراحي من قبل وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش في إجراء العملية ومدير عام المستشفيات د. محمد زقوت ومدير مستشفى العيون د. ماجد حمادة، مثمناً جهود الفريق الطبي المشارك في إجراء العملية وحرصهم على اتمامها بنجاح.

وبدورهم، ثمن ذوي المريضة التي تم إجراء العملية لها التسهيلات الكبيرة التي قدمتها وزارة الصحة في سبيل إنهاء معاناة ابنتهم، والمتابعة من كوادر وزارة الصحة والطاقم الطبي في مستشفى العيون للإجراءات التي سبقت العملية، وتذليل كافة العقبات أمام إجرائها.

وعبر نجل المريضة عن سعادته البالغة بنجاح عملية والدته، آملاً أن تكون العملية بُشرى خير لجميع المرضى الذين حرموا نعمة البصر ويحتاجون لزراعة القرنية في قطاع غزة.

وتشكل عملية زراعة القرنية على أيدي جراحين فلسطينيين بارقة أمل لإنهاء معاناة مئات المرضى وإعادة الأمل إليهم ولذويهم في القدرة على الرؤية من جديد في ظل المعاناة التي يشهدها المرضى وذويهم، حيث ان الحالات التي تحتاج الى زراعة قرنية نحو ٣٠٠ حالة سنويا.