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أخبار » الرياضة و الملاعب

حكام لقاءات الجمعة بالدوريات المحلية المختلفة

09 أيلول / سبتمبر 2022 09:16

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أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة عن أسماء حكام مباريات الدوري العام ليوم غد الجمعة، حيث تبدأ المباريات الساعة الرابعة والنصف عصراً.

الدوري الممتاز

شباب الزوايدة - خدمات النصيرات

ملعب الدرة

محمد أبو شهلا للساحة ، ويساعده على الخطوط فادي السمهوري، محمد الغول ، محمود أبو مصطفى رابعاً.

شباب رفح - اتحاد خانيونس

ملعب رفح

هاني مسمح للساحة ، ويساعده على الخطوط مروان خطاب ، محمد خطاب ، عاهد المصري رابعاً.

الدرجة الأولى

خدمات الشاطئ - بيت لاهيا

ملعب اليرموك

عبد السلام أبو سليسل للساحة ، ويساعده على الخطوط عبد زقوت ، محمود الصواف ؤ خالد الشيخ خليل رابعاً.

خدمات خانيونس - نماء

استاد خانيونس

هلال شبات للساحة ، ويساعده على الخطوط رشيد حمدونة ، مرسيل أبو شدق ؤ محمود جرغون رابعاً.

الدرجة الثانية

الزيتون - شباب المغراقة

ملعب بيت حانون

عبد الله أبو عشيبة للساحة ، ويساعده على الخطوط محمد محيسن ، إبراهيم الشيخ خليل ، محمد الحسني رابعا.

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