حكام لقاءات الجمعة بالدوريات المحلية المختلفة

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة عن أسماء حكام مباريات الدوري العام ليوم غد الجمعة، حيث تبدأ المباريات الساعة الرابعة والنصف عصراً.

الدوري الممتاز

شباب الزوايدة - خدمات النصيرات

ملعب الدرة

محمد أبو شهلا للساحة ، ويساعده على الخطوط فادي السمهوري، محمد الغول ، محمود أبو مصطفى رابعاً.

شباب رفح - اتحاد خانيونس

ملعب رفح

هاني مسمح للساحة ، ويساعده على الخطوط مروان خطاب ، محمد خطاب ، عاهد المصري رابعاً.

الدرجة الأولى

خدمات الشاطئ - بيت لاهيا

ملعب اليرموك

عبد السلام أبو سليسل للساحة ، ويساعده على الخطوط عبد زقوت ، محمود الصواف ؤ خالد الشيخ خليل رابعاً.

خدمات خانيونس - نماء

استاد خانيونس

هلال شبات للساحة ، ويساعده على الخطوط رشيد حمدونة ، مرسيل أبو شدق ؤ محمود جرغون رابعاً.

الدرجة الثانية

الزيتون - شباب المغراقة

ملعب بيت حانون

عبد الله أبو عشيبة للساحة ، ويساعده على الخطوط محمد محيسن ، إبراهيم الشيخ خليل ، محمد الحسني رابعا.